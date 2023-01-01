تعرف على مرحلة القمر اليوم.. ما هى نسبة إضاءته فى السماء؟

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سيكون القمر اليوم في مرحلة الهلال المتضائل من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 38%، حيث يبلغ عمر القمر 24 يومًا، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، فيبدو في بعض الليالي مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، وذلك أثناء دوران القمر حول الأرض.



وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر، وهى القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.



ستكون مرحلة القمر القادمة في شهر مايو هي "القمر الجديد"، وستحدث يوم الثلاثاء 7 مايو، ويعد القمر الجديد هو ما يسمى بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.

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كما أنه في بعض الأحيان، يتسبب مدار القمر في جعله مباشرة بين الأرض والشمس أثناء ظهور القمر الجديد، مما يسبب كسوف الشمس، ولكن لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذا المحاذاة لا تحدث كل شهر.