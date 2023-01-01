تعرف على مرحلة القمر اليوم..يقترب من البدر في السماء..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقترب القمر من مرحلة البدر اليوم بنسبة إضاءة تصل إلى 85% في سماء الليل، فهو الآن في نهاية مرحلة الربع الأول التي تسبق اكتماله، ويبلغ عمر القمر 10 أيام.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي.

هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر مراحل أربعة أساسية وهم (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية في شهر مايو هي "البدر" وستحدث يوم الخميس 23 مايو، أما المرحلة الحالية، فهى ربع القمر الأول، المعروف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر لأن القمر يبدو نصف مضاء ثم يزيد حتى يكتمل.

المصدر: اليوم السابع

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