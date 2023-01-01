تعرف على مدة صلاحية حفظ لحوم الأضاحي في الفريزر



حفظ لحوم الأضاحي في الفريزر حفظ لحوم الأضاحي في الفريزر

تتوافر كميات كبيرة من لحوم الأضاحي لدى السيدات في المنازل، سواء نتيجة لذبح الأضحية الخاصة بأهل المنزل أو لتلقي لحوم الأضاحي من الآخرين، وتتطلب هذه الكميات الكبيرة طرقًا جيدة لتخزينها والحفاظ عليها، خصوصًا لتجنب تعفنها وتغير لونها إلى الاخضرار.



كيفية حفظ لحوم العيد

ينمو نوعان من البكتيريا في الطعام، الأولى هو البكتيريا المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء، وصنفتها وزارة الزراعة الأميركية (USDA) بأنها الأخطر، لأنها تنمو بسرعة في اللحوم غير المبردة جيدا، ولا يمكن اكتشافها من خلال شكل اللحم ولونه ومذاقه ورائحته.



والنوع الثاني هو بكتيريا التلف، التي تنمو وتلتهم اللحم، فتغير شكله ومذاقه ورائحته، ومع ذلك من غير المرجح أن تصيبك بالأمراض.

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وقد يحدث ذلك عند تخزين اللحم على رف الثلاجة، في درجة حرارة أكثر من 4 درجات مئوية، أو عند انقطاع التيار الكهربائي وأنت خارج المنزل، لذا من المهم التحقق من درجة حرارة الثلاجة، وضبطها على أقل من 4 درجات.وتحتوي بعض الثلاجات على موازين حرارة مدمجة لقياس درجة حرارتها الداخلية، أما إذا لم تكن تلك الخاصية بثلاجتك، فاحتفظي بمقياس درجة حرارة الأجهزة داخل الثلاجة لمراقبة درجة الحرارة وأنت خارج المنزل، وتذكري أنه يجب عدم تناول الأطعمة المحفوظة في درجة حرارة أعلى من 4 درجات بعد أكثر من ساعتين.لذلك يعد تجميد اللحوم وسيلة فعّالة لتمديد فترة صلاحيتها وضمان توفر مصدر دائم للبروتين. مع حلول عيد الأضحى، يحتفل الملايين حول العالم بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، مع الاحتفاظ بجزء منها في الثلاجة أو الفريزر.وتحمل الأطعمة المعلبة تواريخ انتهاء صلاحية واضحة، لكن ماذا عن اللحوم المجمدة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب اتباع بعض الإرشادات العامة لتجميد اللحوم لضمان الحفاظ على جودتها.ولحماية اللحوم والحفاظ على جودتها لفترة أطول، يمكن اتباع الإرشادات التالية:التعبئة والتغليف الجيد: قم بتغليف اللحوم بشكل محكم باستخدام حاويات محكمة الإغلاق أو أكياس مفرغة من الهواء أو أغلفة الفريزر الثقيلة. هذا يمنع تعرض اللحوم للهواء والرطوبة التي قد تؤدي إلى فسادها.وضع العلامات: قم بوضع ملصق على كل طرد يحتوي على تاريخ التجميد. هذا يساعدك في تتبع مدة بقاء اللحوم في الفريزر واستخدام الأقدم أولًا.درجة الحرارة: تأكد من الحفاظ على درجة حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية أو أقل للحفاظ على اللحوم في أفضل حالة.تقسيم اللحوم: قبل التخزين، يُفضل تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة حسب احتياجاتك اليومية أو الأسبوعية. هذا يسهل عملية استخدامها لاحقًا ويمنع تكرار إذابة اللحوم وتجميدها.التجميد السريع: احرص على تجميد اللحوم بسرعة بعد الحصول عليها. يمكن أن يؤدي تأخير التجميد إلى زيادة خطر نمو البكتيريا.تفادي تكديس الفريزر: تجنب تكديس الفريزر بشكل مفرط، مما يعيق تدفق الهواء البارد حول اللحوم ويؤدي إلى تجميد غير متساوٍ.مدة صلاحية اللحوم المجمدةوفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تختلف مدة صلاحية اللحوم المجمدة حسب نوعها:شرائح اللحم البقري: تُحفظ لمدة 6-12 شهرًا.اللحوم المفرومة: تُحفظ لمدة 3-4 أشهر، ويمكن أن تمتد حتى 6 أشهر إذا كانت معبأة جيدًا.اللحم المقدد: يُحفظ لمدة 1-2 شهر.الدجاج والديك الرومي: يمكن تخزين الدجاج الكامل والديوك الرومية لمدة تصل إلى عام، أما الأجزاء مثل الصدر والأوراك فتُحفظ لمدة 9-12 شهرًا.الدجاج المفروم: يُفضل استخدامه خلال 3-4 أشهر.الدواجن المطبوخة: تُحفظ لمدة 2-6 أشهر.لحوم الضأن والطرائد: تُحفظ لمدة 6-12 شهرًا حسب القطع والتعبئة.الأعضاء الداخلية: تُحفظ لمدة 3-4 أشهر.اللحوم المصنعة: مثل النقانق والهوت دوج، تُحفظ لمدة شهر إلى شهرين.الأسماك: الخالية من الدهون تُحفظ لمدة 6-8 أشهر، بينما تُحفظ الأسماك الدهنية لمدة 2-3 أشهر.ومن جانبها، قالت الدكتورة سمر مرجان، بمديرية الطب البيطري في محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك”، أنه يمكن تخزين اللحوم في عيد الأضحى بعدة خطوات بسيطة، كالتالي:بعد الذبح وتشفية اللحمة يجري تقطيعها.يمنع تخزين اللحوم في الفريزر، بعد الذبح مباشرة، لأنها تكون ساخنة وهذا يعرضها للفساد بسرعة، وعدم حدوث عملية «تشميع اللحمة» أو «التيبس الرمي» الضرورية لحفظ اللحوم.يجري فرد لحوم الأضحية على صواني كبيرة، مع مراعاة عدم تكدسها، لمدة ساعتين تحت مروحة شديدة أو في التكييف، حتى تجف وتشتد «تكون ماسكة نفسها»، وتعرف هذه العملية بـ«التشميع».ممنوع غسل اللحوم قبل تخزينها، لأن هذا يعرضها للفساد بشكل أسرع، ويساعد على نشر الميكروبات.وضع اللحوم في أكياس تخزين شفافة، ويفضل وضع كل كيلو في كيس واحد لضمان جودة التبريد، وتفريغ أكياس اللحمة من الهواء، حتى لا تتسبب في عزل وتقليل جودة الهواء.توزع اللحوم في الثلاجة لمدة من 6 لـ20 ساعة، ويفضل أن يكون هناك عازل بينها وبين أي طعام آخر، حتى لا تسيل عليه دماء اللحوم.عندما تصبح أكياس اللحمة جاهزة للوضع في الديب فريزر، يجب مراعاة وجود فراغات بين الأكياس، حتى تبرد جميعها بنفس الكفاءة، وفي حالة إذا كان المكان لا يسمح يفضل تقليب الأكياس كل ساعتين، لحين جمدانها.وبتنفيذ الخطوات السابقة تكون حدثت عملية تشميع اللحمة أو التيبس الرمي بكفاءة.ويعمل تشميع اللحمة على إنتاج حمض اللاكتيك، ومواد أخرى تتقلل pH، الذي يمنع نمو الميكروبات ويزيد كفاءة حفظ اللحمة، ويزيد طراوة اللحمة، ويجعلها اكثر استساغة وألذ في الطعم.