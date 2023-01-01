تعرف على كيفية حماية بياناتك الشخصية على الإنترنت

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في عصر الرقمنة والاتصال الدائم بالإنترنت، أصبح الحفاظ على خصوصية بياناتنا الشخصية أمرًا بالغ الأهمية، مع تزايد التهديدات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية، من الضروري أن نتعلم كيفية حماية معلوماتنا الشخصية من التعرض للسرقة أو الاستخدام غير المصرح به.



في هذا التقرير،"بوابة أخبار اليوم" تستعرض أبرز الطرق والخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز أمان بياناتك على الإنترنت وضمان خصوصيتك الرقمية في السطور التالية.



1.استخدام كلمات مرور قوية وفريدة

-تجنب الكلمات الشائعة:

احرص على أن تكون كلمات المرور الخاصة بك معقدة وتتكون من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز.

-تغيير كلمات المرور بانتظام:

قم بتحديث كلمات المرور الخاصة بك بانتظام لتقليل خطر الاختراق.

-عدم إعادة استخدام كلمات المرور:

استخدم كلمة مرور فريدة لكل حساب لتجنب تعريض جميع حساباتك للخطر في حال تم اختراق إحداها.

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2.تمكين التحقق بخطوتين-إضافة طبقة أمان إضافية: قم بتمكين التحقق بخطوتين (2FA) في حساباتك، حيث يتطلب تسجيل الدخول خطوة إضافية للتحقق من هويتك، مثل رمز يُرسل إلى هاتفك المحمول.3.تحديث البرمجيات بانتظام-الحفاظ على أمان النظام: تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام للحصول على أحدث التصحيحات الأمنية.-استخدام برامج مكافحة الفيروسات: قم بتثبيت وتحديث برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية لحماية أجهزتك من البرمجيات الخبيثة.4.الوعي الروابط والمرفقات المشبوهة-تفادي الفخاخ الإلكترونية: تجنب فتح الروابط أو المرفقات غير المعروفة التي تصلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، لأنها قد تحتوي على برمجيات ضارة تهدف إلى سرقة بياناتك.5. التحكم في إعدادات الخصوصية-مراجعة الإعدادات: قم بمراجعة وتحديث إعدادات الخصوصية في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى للتحكم في المعلومات التي تشاركها مع من شاركها.6.استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)-تشفير الاتصال: استخدام خدمات VPN لتشفير بياناتك عند الاتصال بالإنترنت، خاصة عند استخدام الشبكات العامة أو غير المؤمنة.7.التحقق من أمان المواقع-البحث عن HTTPS:تأكد من أن المواقع التي تزورها تستخدم بروتوكول HTTPS، حيث يشير القفل في شريط العنوان إلى أن الاتصال مشفر وآمن.8.تجنب مشاركة المعلومات الحساسة-الحذر من التصيد الإلكتروني: كن حذرًا عند مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت، وتجنب الإدلاء بمعلومات حساسة إلا إذا كنت متأكدًا من الجهة التي تطلبها.حماية بياناتك الشخصية على الإنترنت تتطلب وعيًا مستمرًا اتخاذ خطوات وقائية فعّالة. من خلال اتباع النصائح المذكورة، يمكنك تقليل خطر التعرض للاختراقات وحماية معلوماتك الشخصية من السرقة أو الاستخدام غير المشروع، تذكر دائمًا أن الأمان الرقمي هو عملية مستمرة تتطلب الانتباه والتحديث الدائم الإجراءات الأمنية.