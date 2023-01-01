تعرف على فوائد زيت البرغموت للبشرة

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استخدام الزيوت الطبيعية التى تمتاز بخصائص مضادة للشيخوخة، ولعلّ أهمها زيت البرغموت يقدّم فوائد جمّة للبشرة، من تقليل ظهور المسامات الواسعة وتهدئة البشرة إلى حمايتها من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة التي تُسبب في تسريع عملية الشيخوخة المبكرة للجلد.



لا تهملي استخدام هذا الزيت للتمتّع ببشرة مشرقة على الدوام. عن فوائد زيت البرغموت للبشرة، وطرق استخدامه كالاتي:



زيت البرغموت



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زيت البرغموت هو نوع من الزيوت العطرية المستخرجة من قشرة فاكهة برتقال البرغموت. يزرع بشكل أساسي في جنوب إيطاليا، لا سيما في منطقة كالابريا. زيت البرغموت عطري للغاية ومعروف برائحة الحمضيات والأزهار قليلاً. يُستخدم على نطاق واسع في صناعة العطور والعلاج بالروائح وكعامل نكهة في الأطعمة والمشروبات. يقدّم زيت البرغموت فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر وخصائص العناية بالبشرةفوائده للبشرة لا تُعدّ ولا تُحصى يشتهر زيت البرغموت بخصائصه الجمالية الفريدة والمتنوعة، مما يجعله مكوناً شائعاً في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة العطور ومستحضرات العناية بالبشرة والعلاج العطري. فيما يلي بعض الفوائد الجمالية الرئيسية لزيت البرغموت:علاج حب الشباب يحتوي زيت البرغموت على مركبات مثل اللينالول والليمونين، والتي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا. هذا يجعلها مفيدة لتطهير الجلد ومنع ظهور حب الشباب عن طريق محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب. كما يساعد زيت البرغموت في تطهير الجلد ومنع الالتهابات.شد الجلد يساعد زيت البرغموت على شد الجلد، وتقليل ظهور المسام. يمكن أن يساهم ذلك في الحصول على بشرة أكثر نعومة، نظراً لخصائص زيت البرغموت القابضة.تقليل الاحمرار يحتوي زيت البرغموت على مركبات مثل ألفا بينين وليمونين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات. هذا يجعله مفيداً لتهدئة تحسس الجلد وتقليل الاحمرار والالتهابات.منع شيخوخة البشرة يساعد زيت البرغموت على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة. هذا يمكن أن يساهم في إبطاء عملية شيخوخة البشرة، والحفاظ على بشرة شابة، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.تفتيح البشرة يمتاز زيت البرغموت في قدرته على توحيد لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة أو فرط التصبغ، بما في ذلك الكلف.تقليل مشكلات الجلد يساعد استخدام زيت البرغموت في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الاسترخاء، مما قد يفيد البشرة بشكل غير مباشر عن طريق تقليل مشاكل الجلد المرتبطة بالتوتر.طريقة استخدام زيت البرغموت للبشرة تطبيق زيت البرغموت لمنع شيخوخة البشرة يُشيع استخدام زيت البرغموت، المشتق من قشر فاكهة برتقال البرغموت، في العناية بالبشرة لرائحته المنعشة وفوائده العديدة للبشرة.قبل وضع زيت البرغموت على بشرتك، من المهم إجراء اختبار حساسية الجلد. لذا، ضعي كمية صغيرة من زيت البرغموت المخفف على منطقة صغيرة من بشرتك (مثل الساعد الداخلي) وانتظري لمدة 24 ساعة للتحقق من أي ردود فعل سلبية، مثل الاحمرار أو الحكة أو التحسس الجلدي. حسب ما نشرت روسيا اليوم.