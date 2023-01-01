تعرف على فوائد تناول مكمل الكرياتين

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مكمل الكرياتين يعتبر مصدراً طبيعياً للطاقة يساعد عضلات الهيكل العظمي على الانقباض، ويساعد في خلق إمدادات ثابتة من الطاقة في عضلاتك حتى تتمكن من الاستمرار في العمل، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.



والكرياتين يعرف كمركب موجود بشكل طبيعي في جسمك، وهو حمض أميني يأتي من الأحماض الأمينية الأخرى التي يستخدمها جسمك لبناء البروتينات، فيوجد في العضلات، ويوجد في الغالب في شكل مختلف يسمى فوسفوكرياتين أو فوسفات الكرياتين، الكرياتين موجود في الدماغ أيضا، حيث تقوم الأعضاء الأخرى في الجسم أيضا بإنتاج الكرياتين بكميات صغيرة كل يوم، ومن بينها الكبد والبنكرياس والكليتان.



ماذا يفعل الكرياتين في الجسم؟

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يساعد الفوسفوكرياتين على إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات، وهو مصدر الطاقة الذي تحتاجه خلايا العضلات عندما تكون نشطا، لذا، فإن الكرياتين الموجود في العضلات عادة ما يكون مصدرا للطاقة التي ستحتاجها في أثناء التمرين.اقرأ أيضًا| لمواليد 19 مايو .. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟مصادر مكمل الكرياتيناللحوم الحمراء، مثل لحم العجل ولحم البقر.المأكولات البحرية مثل الأسماك والمحار.الحليب الحيواني مثل حليب البقر والماعز والأغنام.ينتج جسمك النصف الآخر بشكل طبيعي في الكبد والكليتين والبنكرياس، ويوفر نحو 95% من الكرياتين لعضلات الهيكل العظمي لاستخدامها في أثناء النشاط البدني. ويذهب الباقي إلى القلب والدماغ والأنسجة الأخرى، ويقوم المصنعون أيضا بتصنيع مكملات الكرياتين، للأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيرا أو لا يحصلون على ما يكفي من الكرياتين في نظامهم الغذائي، وتوجد مكملات الكرياتين في عدة أشكال مثل المساحيق والكبسولات والسوائل.فوائد مكمل الكرياتين:تحسين أداء التمارين الرياضية.تحسين التعافي بعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.زيادة الكتلة العضلية.منع إصابات العضلات الشديدة أو تقليل شدة إصابات العضلات.مساعدة الرياضيين على تحمل النشاط الأكثر كثافة.تقليل الجفاف والتشنج.أضرار مكمل الكرياتين؟الأمراض التنكسية العصبية، مثل ضمور العضلات، ومرض باركنسون، ومرض هنتنغتون.السكري.هشاشة العظام.الفيبروميالجيا.الحالات التي تؤثر على استقلاب الكرياتين.الحالات التي تؤثر على كيفية انتقال الكرياتين عبر الجسم.عدم كفاية تدفق الدم إلى عضلة القلب (نقص تروية عضلة القلب).ماذا يحدث عند التوقف عن تناول مكمل الكرياتين؟تعب.فقدان كتلة العضلات.فقدان الوزن.انخفاض قصير المدى في إنتاج الكرياتين الطبيعي.هل فوائد مكمل الكرياتين دائمة؟إذا واصلت تناول الكرياتين وممارسة الرياضة وتتناول أفضل الأطعمة لتغذية تمرينك، فيجب أن تكون قادرا على الحفاظ على القوة التي تكتسبها من تناول الكرياتين.الآثار السلبية للكرياتين:زيادة الوزن بسبب احتباس الماء.دوخة.استفراغ وغثيان.إسهال.التعرق الزائد.متى تظهر نتائج مكمل الكرياتين؟تختلف سرعة ظهور نتائج الكرياتين على حسب بعض العوامل منها:مستوى الكرياتين في جسمك: إذا كان مستوى الكرياتين في جسمك منخفضًا، ستلاحظ النتائج بشكل أسرع من الشخص الذي لديه مستوى عالٍ من الكرياتين.نوع الكرياتين: هناك أنواع مختلفة من الكرياتين، ولكل نوع سرعة امتصاص مختلفة. يمتص الكرياتين أحادي الهيدرات بشكل أسرع من أنواع الكرياتين الأخرى.الجرعة: كلما زادت الجرعة، زادت سرعة ظهور النتائج.التغذية: نظام غذائي غني بالبروتين والكربوهيدرات يساعد على زيادة امتصاص الكرياتين.التمرين: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من قدرة الجسم على استخدام الكرياتين.نصائح لزيادة سرعة ظهور نتائج مكمل الكرياتين:تناول الكرياتين مع وجبة غنية بالكربوهيدرات: يساعد ذلك على زيادة امتصاص الكرياتين.شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على نقل الكرياتين إلى العضلات.الراحة الكافية: تساعد الراحة على تعافي العضلات وبناءها.المثابرة: لا تتوقع نتائج سريعة، استمر في تناول الكرياتين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحصول على أفضل النتائج.