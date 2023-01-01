تعرف على فوائد تناول جوز الهند..يحميك من أمراض عديدة..

جوز الهند من الفواكه الاستوائية المشهورة الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ، وتدخل في صناعة العديد من المواد الغذائية والتجميلية وفيما يلي أهم فوائده لصحة جسمك وفقًا لموقع the health site.
تعزيز المناعة ودعم عملية الهضم
جوز الهند غني بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز جهاز المناعة لدينا، كما أنها تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإمساك وتدعم حركات الأمعاء المنتظمة
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