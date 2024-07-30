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تعرف على فوائد تناول الموز على الصحة

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صورة الخبر: الموز
الموز

يعد الموز من الفواكه المحببة واللذيذة التي تتجاوز مذاقها الشهي لتقدم فوائد صحية متعددة، مما يجعله خياراً غذائياً مفضلاً لدى الكثيرين.

وتعتبر هذه الفاكهة الصفراء ليست مجرد مصدر طبيعي للطاقة، بل هي غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة بطرق متنوعة، وخصوصاً صحة القلب.
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فوائد تناول الموز على الصحة

الموز خياراً مثالياً لمن يبحثون عن تناول وجبات خفيفة ذات سعرات حرارية منخفضة، حيث تحتوي الموزة متوسطة الحجم على حوالي 105 سعرات حرارية فقط، مما يجعله إضافة صحية للنظام الغذائي دون القلق من زيادة الوزن.

يحتوي الموز على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، يُعد الموز مصدراً ممتازاً للطاقة السريعة.

ويمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص للأشخاص الذين يحتاجون إلى دفعة من النشاط قبل ممارسة التمارين الرياضية أو خلال فترات العمل الطويلة.

مصدر غني بالألياف الغذائية، حيث تحتوي كل موزة متوسطة الحجم على حوالي 3 غرامات من الألياف،حيث تلعب الألياف دوراً حيوياً في تعزيز صحة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزز الشعور بالراحة، والتحكم في الوزن.

تساهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز، مثل فيتامين C والمنجنيز، في تعزيز صحة البشرة من خلال دورها في إنتاج الكولاجين، الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته.

كما أن البوتاسيوم الموجود في الموز ليس فقط مفيداً للقلب، بل يلعب أيضاً دوراً في صحة العضلات والعظام. يساعد في منع التقلصات العضلية والألم، ويعزز القوة العضلية ويحافظ على صحة العظام.

المصدر: الوفد

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