تعرف على فوائد اللوز للجسم..منها تقوية الذاكرة..



اللوز اللوز

يعد اللوز من المكسرات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إذ يلعب دورًا في تقوية الذاكرة، والوقاية من الإمساك.



وفقًا لموقع "Times of india"، فإن تناول 3 حبات من اللوز يوميًا صباحا له العديد من الفوائد كالاتي:

تقوية الذاكرة يلعب اللوز دورًا كبيرًا في تعزيز وظائف المخ، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الريبوفلافين والكارنيتين، اللذين يساعدان على تقوية الذاكرة

الوقاية من الإمساك يمثل اللوز أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والوقاية من الإمساك

خفض الكوليسترول أظهرت دراسة منشورة في المجلة البريطانية للتغذية أن الدهون الصحية التي يتمتع بها اللوز تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL بالدم

ضبط سكر الدم يتميز اللوز بمؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم، كما يحتوي على مستويات عالية من معدن الماغنسيوم، الذي يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم.

يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين هـ، الذي يساعد على حماية الجلد من التلف وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة

بحسب مجلة التغذية والتمثيل الغذائي، يساعد اللوز على حماية العظام من الكسور، لاحتوائه على معادن تجعلها أكثر قوة، مثل الكالسيوم والفسفور

أثبت أبحاث منشورة في مجلة الأمراض الجلدية أن اللوز يحفز الشعر على النمو ويجعله أكثر قوة ويحميه من الترقق، لاحتوائه على البيوتين

توصلت دراسة منشور في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية إلى أن الجهاز المناعي يصبح أكثر قوة عند تناول اللوز بانتظام، لأن الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين هـ تعزز من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.