تعرف على فوائد الكركم الصحية..أبرزها تحسين الدورة الدموية..



الكركم الكركم

الكركم.. هو توابل تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم البشري، وله فوائد صحية متعددة تتجاوز المعالجة البسيطة.

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يعتبر الكركم منظفاً عاماً للجسم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ويساهم في فقدان الوزن وعلاج الالتهابات في الكبد والمفاصل والعديد من الأمراض الأخرى، وفيما يلي قائمة بفوائد الكركم الصحية:فوائد الكركم العامة:تحسين الدورة الدموية في الجسم.معالجة القروح في الفم والقدم.يمنح البشرة إشراقاً وتفتيحاً ويجعلها تبدو صحية وحيوية، بالإضافة إلى إزالة البقع الداكنة ومحاربة علامات الشيخوخة.علاج الحروق السطحية والصغيرة.تقليل مستويات السكر في الدم.طرد الغازات من البطن ومنع التقلصات المعوية.تنظيم الدورة الشهرية عند النساء وتخفيف الآلام المرتبطة بها.مكافحة مرض الزهايمر من خلال إزالة المواد الدهنية من الدماغ وتحسين تدفق الأكسجين، مما يعزز الذاكرة.تعزيز حركة الأمعاء.مساعد في التخلص من حصوات المرارة.يساعد في التخلص من الوزن الزائد عبر القضاء على الدهون، خاصة تلك المتراكمة في منطقة البطن.علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل الإكزيما.يعمل كمعقم عام للجسم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.يستخدم في علاج الالتهابات الجلدية المزمنة.تقليل أمراض الربو والصدر.تقليل انتشار خلايا السرطان.حماية الجسم من السموم.فوائد الكركم للمفاصل:الكركم مضاد طبيعي للالتهابات، مما يساعد في علاج التهاب المفاصل.يحتوي على مضادات أكسدة وجذور حرة.يعالج هشاشة العظام بفضل احتوائه على الكركمين وفيتامين E.يساعد في تقليل ألم التهاب المفاصل الروماتويدي والروماتيزم.يعمل كمسكن فعال لألم المفاصل، ويمنع انتقال الألم من مكان لآخر.يساعد في تقليل حدوث خشونة المفاصل.يعالج التورم الناتج عن التهاب المفاصل، ويمنع السيتوكينات والإنزيمات الناتجة عن الالتهاب.طرق استخدام الكركم لعلاج التهاب المفاصل:مشروب الكركم والحليب:اخلط ملعقة من الكركم مع كوب من الحليب، ثم ضع المزيج في وعاء واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يغلي تماماً.