تعرف على فوائد الثوم الصحية.. منتج طبيعي يخفض مستوى السكر في الدم

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الثوم

اكتشف علماء جامعة جنوب شرق الصين أن الثوم يعمل بفعالية على تطبيع مستوى الجلوكوز والكوليسترول في الدم. وتشير مجلة "Nutrients" إلى أن هذا الاكتشاف جاء بعد تحليل نتائج 29 دراسة علمية سابقة حول تأثير المنتجات النباتية والتوابل على صحة القلب والأوعية الدموية للإنسان، بحسب ما جاء من جيزت.

شملت التجارب مشاركين من دول مختلفة، حيث تناول المشاركون الثوم بمختلف أشكاله، بما في ذلك الثوم الطبيعي والمسحوق والمستخلص والمكملات الغذائية، وأظهرت نتائج التحليل أن تناول الثوم يؤدي إلى تحسين مستوى السكر والكوليسترول في الدم بشكل إيجابي.

يُعزى هذا التأثير الإيجابي إلى القدرة الفعّالة للثوم على تعزيز إنتاج مركب عضوي يعرف باسم الأليسين في الجسم، الذي يساعد في تحسين الدورة الدموية ويمتلك خصائص مضادة للميكروبات ويعمل على منع تكوين الدهون الثلاثية في الكبد.

هذا الاكتشاف يعزز مكانة الثوم كمكمل غذائي طبيعي وفعّال في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مستوى السكر في الدم والكوليسترول.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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