تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد

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أظهرت دراسة أن الاستحمام بالماء البارد يعزز جهاز المناعة، حيث قام 3000 متطوع بالاستحمام بالمياه الباردة في نهاية استحمامهم لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية، وبعد 3 أشهر، أخذ الأشخاص الذين استخدموا الماء البارد أيام إجازات مرضية أقل بنسبة 29%.

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تحسين الصحة النفسيةقد يكون للماء البارد تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حتى عندما تفشل الأدوية، وأظهرت أن السباحة في الماء البارد ساعدت في تخفيف اكتئاب امرأة بعد 7 سنوات من العلاج الدوائي غير الناجح.زيادة الطاقة والحيويةالتعرض للماء البارد يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة والحيوية، مما يساعد على الشعور بالنشاط واليقظة طوال اليوم.تحسين الدورة الدمويةتبريد الجسم بشكل مفاجئ بالماء يحسن الدورة الدموية، حيث يعمل الجسم بجهد أكبر لضخ الدم إلى الأطراف للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية.تعزيز صحة البشرة والشعراستخدام الماء البارد يؤدي إلى إغلاق المسام وتقليل فقدان الزيوت الطبيعية من البشرة والشعر، مما يمنح مظهراً صحياً ولامعاً.رفع القدرة على تحمل الإجهادالاستحمام بالماء البارد يعزز قدرة الجسم على تحمل الضغط والإجهاد من خلال تنشيط النظام العصبي وزيادة مرونته.تعزيز المزاج والنشاط العقليالماء البارد يعزز مستويات الإندورفين، مما يؤدي إلى تحسين المزاج والنشاط العقلي.