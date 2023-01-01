آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أظهرت دراسة أن الاستحمام بالماء البارد يعزز جهاز المناعة، حيث قام 3000 متطوع بالاستحمام بالمياه الباردة في نهاية استحمامهم لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية، وبعد 3 أشهر، أخذ الأشخاص الذين استخدموا الماء البارد أيام إجازات مرضية أقل بنسبة 29%.

تحسين الصحة النفسية

قد يكون للماء البارد تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حتى عندما تفشل الأدوية، وأظهرت أن السباحة في الماء البارد ساعدت في تخفيف اكتئاب امرأة بعد 7 سنوات من العلاج الدوائي غير الناجح.
4
زيادة الطاقة والحيوية
التعرض للماء البارد يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة والحيوية، مما يساعد على الشعور بالنشاط واليقظة طوال اليوم.

6
تحسين الدورة الدموية
تبريد الجسم بشكل مفاجئ بالماء يحسن الدورة الدموية، حيث يعمل الجسم بجهد أكبر لضخ الدم إلى الأطراف للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية.



تعزيز صحة البشرة والشعر
استخدام الماء البارد يؤدي إلى إغلاق المسام وتقليل فقدان الزيوت الطبيعية من البشرة والشعر، مما يمنح مظهراً صحياً ولامعاً.



رفع القدرة على تحمل الإجهاد
الاستحمام بالماء البارد يعزز قدرة الجسم على تحمل الضغط والإجهاد من خلال تنشيط النظام العصبي وزيادة مرونته.



تعزيز المزاج والنشاط العقلي
الماء البارد يعزز مستويات الإندورفين، مما يؤدي إلى تحسين المزاج والنشاط العقلي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59690

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام