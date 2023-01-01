تعرف على طريقة عمل سمك بالعسل والثوم



سمك بالعسل والثوم سمك بالعسل والثوم

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يعد السمك من أفضل أنواع اللحوم الصحية فالسعرات الحرارية به منخفضة والمواد الغذائية المفيدة كثيرة.نعرض لكم طريقة عمل السمك بالعسل والثوم من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ.مقاديرالسمك بالعسل:سمك فيليهملحفلفلشطة2 ملعقة كبيرة عسلملعقة كبيرة ماء دافئ1 و 1\2 ملعقة صغيرة خل تفاح أو ليمونملعقة كبيرة زيت زيتون3 فص ثوم مفروم1\2 ليمون مقطعة ويدجزملعقة كبيرة كزبرة مفرومةطريقة عمل السمك بالعسل والثوم:شوحي الثوم في طاسة بها الزيت مع الملح والفلفل والشطة.أضيفي العسل والخل والكزبرة الخضراء ثم ضعي السمك وقلبيهم حتى النضج ويمكن إضافة الماء “حسب الرغبة”يضاف الليمون ويقدم السمك الفيليه ساخنا ويمكن وضعه فى طبق فويل للرحلات العائلية.