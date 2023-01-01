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تعرف على طريقة عمل سمك بالعسل والثوم

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صورة الخبر: سمك بالعسل والثوم
سمك بالعسل والثوم

يعد السمك من أفضل أنواع اللحوم الصحية فالسعرات الحرارية به منخفضة والمواد الغذائية المفيدة كثيرة.

نعرض لكم طريقة عمل السمك بالعسل والثوم من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ.
مقاديرالسمك بالعسل:
سمك فيليه

ملح

فلفل

شطة
2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة ماء دافئ

1 و 1\2 ملعقة صغيرة خل تفاح أو ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فص ثوم مفروم

1\2 ليمون مقطعة ويدجز

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

طريقة عمل السمك بالعسل والثوم:

شوحي الثوم في طاسة بها الزيت مع الملح والفلفل والشطة.
أضيفي العسل والخل والكزبرة الخضراء ثم ضعي السمك وقلبيهم حتى النضج ويمكن إضافة الماء “حسب الرغبة”
يضاف الليمون ويقدم السمك الفيليه ساخنا ويمكن وضعه فى طبق فويل للرحلات العائلية.

المصدر: elbalad

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