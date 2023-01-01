تعرف على طريقة التخلص من نمل الصيف بوصفة طبيعية

تعاني ربات البيوت من ظهور مفاجئ للنمل وخاصة في فصل الصيف، حيث أنه موسم جمعهم لطعامهم قبل حلول الشتاء فتكون مطابخ السيدات هي الوليمة لهم باقي العام، ولكنهم يتأذون منهم كثيرا وخاصة عند وصولهم لأماكن خزين الأطعمة مثل البقوليات والسكر والأرز وغيرها، لهذا نقدم لك في السطور القادمة طريقة التخلص من النمل بطريقة طبيعية وآمنه.
المكونات
ملعقة كبيرة من سكر البودرة.
ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
ملعقة صغيرة من الزيت العطري.
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