تعرف على طريقة التخلص من نمل الصيف بوصفة طبيعية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تعاني ربات البيوت من ظهور مفاجئ للنمل وخاصة في فصل الصيف، حيث أنه موسم جمعهم لطعامهم قبل حلول الشتاء فتكون مطابخ السيدات هي الوليمة لهم باقي العام، ولكنهم يتأذون منهم كثيرا وخاصة عند وصولهم لأماكن خزين الأطعمة مثل البقوليات والسكر والأرز وغيرها، لهذا نقدم لك في السطور القادمة طريقة التخلص من النمل بطريقة طبيعية وآمنه.



المكونات



ملعقة كبيرة من سكر البودرة.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من الزيت العطري.

قد يعجبك أيضا...

? طريقة الاستخداميتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء ومزجها جيداً.وضع الخليط في الأماكن التي ينتشر فيها النمل.يساعد هذا الخليط على موت النمل حيث أن صودا الخبز تعمل على تدمير الجهاز الهضمي للنمل مما يسبب موته.? الطريقة الثانية الخل :• المكوناتنصف كوب خل.كوب إلا ربع ماء.? طريقة الاستخدام:يتم وضع الماء مع الخل في زجاجة بخاخ ورجها جيداً.رش أماكن انتشار النمل بهذا الخليط.يعمل الخل على قتل النمل بطريقة فعالة وقتله نهائيا حيث يحدث اختناق للنمل فيموت بسهولة.