تعرف على طرق استعداد الأثرياء لمواجهة التهديدات المتزايدة

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تزايد الاهتمام بتصميم المخابئ تحت الأرض بين الأثرياء في السنوات الأخيرة، مما يعكس تحولًا في أولوياتهم، حيث أصبح الأثرياء يسعون إلى إنشاء مساحات آمنة توفر لهم الحماية والراحة في آن واحد.

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تُمثل هذه المخابئ الحديثة مزيجًا من التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفاخر، مما يجعلها أكثر من مجرد أماكن للاختباء، بل تتيح تجربة معيشية فاخرة حتى تحت الأرض.اقرأ أيضا:تعرف علي قصص أثرياء العالم .. تبرعوا بأموالهم لخدمة الإنسانيةوفقا ل"CNNبالعربية"، هناك عدد من الإجراءات التي يمكن أن تخفف من قلق الأثرياء، وأهمها تصميم مخابئ تحت الأرض لحمايتهم من المخاطر، تتضمن هذه المخابئ تقنيات متطورة تحصن أصحابها بشكل كبير حيث توفر مستوي عال من الامان.وتتطور تصاميم المخابئ لتلبية احتياجات الأثرياء المتزايدة، مع التركيز على الأمان والراحة، مما يعكس التحولات في أولوياتهم وسط التهديدات المتزايدة.يقول "كوربي" : "إذا كنت ستعيش تحت الأرض، نريدك أن تستمتع بذلك"، وأضاف "كوربي" أنه يعمل حاليًا على بناء منزل كبير على قطعة أرض مشجرة بمساحة 200 فدان في موقع سري بالولايات المتحدة.وأضاف أن المنزل مزود بميزات أمان متقدمة، مثل أبواب مقاومة للانفجارات، ونوافذ غير قابلة للكسر، وأنظمة دخول بيومترية، كما يشمل تصميمات مثل خندق مائي عميق مع جسر متأرجح ومدافع مائية قادرة على مواجهة الطائرات.وقد ساهمت مخاوف وقلق الأثرياء بشأن التهديدات الصحية، سواء من الهجمات البيولوجية أو الأوبئة مثل كوفيد-19، في تعزيز أعمال "كوربي"، حيث طورت زوجته "نعومي"غرفاً تشبه غرف العمليات في المستشفيات، مجهزة بمعدات طبية وصيدليات للطوارئ، وقال"كوربي"مشددا علي اهميه الاستعداد للواقع: "لقد ولت الأيام التي يمكن فيها الاكتفاء بحقيبة إسعافات أولية ".