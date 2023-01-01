تعرف على سن التقديم للمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2024-2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة للغات بـ 4 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد، على أن يحسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024، وفق السن المدون فى شهادة ميلاد الطالب، على أن يبدأ التقديم فى 1 يونيو المقبل.
ويسعى كثير من أولياء الأمور إلى معرفة الفرق بين المدارس الرسمية للغات والمتميزة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة بشأن الفرق بين النوعيتين من المدارس.
- "المدارس الرسمية لغات"
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