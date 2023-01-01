تعرف على سن التقديم للمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2024-2025



المدارس الرسمية المتميزة للغات المدارس الرسمية المتميزة للغات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة للغات بـ 4 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد، على أن يحسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024، وفق السن المدون فى شهادة ميلاد الطالب، على أن يبدأ التقديم فى 1 يونيو المقبل.



ويسعى كثير من أولياء الأمور إلى معرفة الفرق بين المدارس الرسمية للغات والمتميزة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة بشأن الفرق بين النوعيتين من المدارس.



- "المدارس الرسمية لغات"

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ـ تخضع المدارس الرسمية للغات لإشراف وزارة التربية والتعليم.ـ تحرص على إتقان الطالب اللغة الإنجليزية.ـ تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال.ـ يدرس الطالب مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.ـ تطبق المدارس مناهج التعليم الجديد 2.0.ـ المدارس الرسمية لغات يدرس الطالب اللغة الثانية بداية من الصف الأول الإعدادى.ـ تشمل اللغة الثانية "الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والإيطالية والأسبانية.ـ يدرس الطالب منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية كونكت بلس.