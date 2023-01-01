تعرف على سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

تراجعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي إلي زيادة اقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها .
- مواصفات سوبارو كروس تريك موديل 2024 :
تحتوي سيارة سوبارو كروس تريك موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، شاشة ذكية مقاس 11.6 بوصة، وبها العديد من مستويات الرفاهية الجديدة ، وبها نظام لـ مساعدة السائق EyeSight بشكل قياسي، وبها مكابح للطوارئ الآلية، ونظام للتحذير من مغادرة المسار ، ونظام المساعدة علي الحفاظ على المسار ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، و بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مدخل AUX و USB .
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