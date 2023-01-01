تعرف على سر وجود «فرن ساخن» داخل معسكر المنتخب الألماني.. يبلغ 80 درجة مئوية

في بداية الأمر، تعجب اللاعبون من الجهاز، لكن بعد استخدامه انبهروا به، مؤكدين أنهم كانوا يحتاجونه منذ وقت طويل، ويعمل عن طريق وضع الحذاء داخل الفرن لمدة 5 دقائق، قبل اخراجه وارتدائه للاستعداد للتدريبات.
العديد من المنتخبات تستعين ببعض الأشياء التي تساعدهم على التدريب بشكل جيد، لكن ما التقطته الكاميرات في معسكر تدريبات المنتخب الألماني، يُعد أمرًا مثيرا للجدل، إذ ظهر لاعبو الماكينات الألمانية، يقبلون واحدا تلو الآخر، على «فرن ساخن» قبل بداية التدريبات، فما سر الفرن الساخن؟
أحد أفراد المنتخب الألماني ظهر أثناء حمله صندوقا أسود ويضعه في منتصف ملعب التدريبات، ويتجه ناحيته لاعبو المنتخب الألماني واحدا تلو الآخر.
الجهاز اسمه «فورم بيس»، تصنعه شركة «كي تيك» منذ 30 عاماً، لكنه انتشر مؤخرا في ألمانيا، وهو عبارة عن «فرن» يجعل الأحذية أكثر ليونة، ويحمي أقدام اللاعبين من التعرض للضغط، بحسبما قاله ألكسندر ماي، المسؤول في الشركة لصحيفة «بيلد».
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