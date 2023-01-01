تعرف على سر بيع أواني فخارية مكسورة بـ200 ألف جنيه إسترليني.. أبهرت الجميع

بيع الأواني المكسورة في مزاد علني
صُدمت المواطنة البريطانية جيل ستيوارت من بيع مجموعة من الأواني الفخارية المكسورة التي كان يمتلكها جدها، بمبلغ مالي ضخم في مزاد، فبعد أن ظلت الأواني منسية في غرفة تجمع مهملات المنزل لأكثر من 20 عامًا، بيعت بحوالي 200 ألف جنيه إسترليني.
جمع الأواني الفخارية من الصين
ترك جد جيل ستيوارت، الملقب بالعميد روبرت كيلي صندوق يحوي مجموعة من الأواني الفخارية، جمعها أثناء إقامته في الصين، واعتقد جميع أفراد عائلته أنها عديمة القيمة، بسبب تعرضها للكسر والتلف، لذا تُركت أعوام عديدة دون اهتمام أحد.
واكتشفت ستيورات تلك الأواني بالصدفة عندما ذهبت إلى منزل عائلتها في لينكونشاير للتحضير لعيد ميلادها، وكانت تفكر في رميها بسلة المهملات، لكنها تراجعت في آخر لحظة وقررت بيعها في دار جون تايلورز للمزادات في لاوث لترى، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».
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