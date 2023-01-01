تعرف على سر إزالة أصعب أنواع بقع الصمغ من الملابس.. «الحقها قبل ما تبوظ»

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تختلف صعوبة إزالة بقع الصمغ من الملابس والأقمشة، لكنه في كل الحالات مشكلة كبيرة؛ فبعض الأنواع تحول مادة القماش لمادة صلبة وعادةً ما تزول بعض البقع بسهولة، مثل الصمغ السائل القابل للغسل، لكن البقع الأخرى، بما في ذلك المواد اللاصقة التجارية، وغراء الأظافر، وبقايا الملصقات، يصعب إزالتها بسبب تركيبتها التي تدوم لفترة أطول، وفق موقع «thespruce».

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إزالة أصعب 7 أنواع من بقع الصمغقد يكون من الصعب إزالة بقع المواد اللاصقة التجارية، والتي تسمى أحيانًا المواد اللاصقة المستخدمة في البناء، من الملابس أو غيرها من المواد، لذا اتبع الخطوات التالية لإزالتها بدون إتلاف الملابس:اترك المادة اللاصقة لتجف على القماش أو السجادة قبل محاولة إزالتها.لا تحاول مسحها قبل أن تجف تمامًا.سيؤدي مسح المادة اللاصقة الرطبة فقط إلى دفع المادة اللاصقة إلى عمق الألياف.استخدم حافة سكين غير حادة أو مكشطة بلاستيكية لإزالة أي كتل زائدة من الصمغ، ثم اترك المنطقة حتى تجف.ضع القماش في الفريزر لمدة ساعة.بمجرد تجميد الغراء، يمكنك فصل معظمه عن القماش.إذا بقيت بقعة، قم بمعالجة المنطقة باستخدام مذيب أو مزيل للبقع .2-كيفية إزالة غراء الأظافريتكون غراء الأظافر الصناعية من نفس التركيبة الكيميائية للغراء الفائق، وهو السيانوكريلات، وهو راتنج أكريليك يتصلب على الفور تقريبًا، وعندما يحدث انسكاب على الأقمشة والسجاد، اتركي الغراء حتى يجف قبل محاولة إزالته، ثم اتبع الخطوات التالية:اغمسي قطعة من القطن في مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتونتأكد من أن مزيل طلاء الأظافر لا يتسبب في إتلاف القماش أو السجاد أو تغيير لونه.ابدأ من خارج البقعة إلى داخلها، ثم امسح الغراء المتصلب بقطعة القطن.اترك قطعة القطن على الغراء لمدة دقيقة أو دقيقتين.استخدم سكين مطبخ غير حادة لكشط أي غراء متبقٍ.قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات أثناء إزالة الغراء.عندما تشعر أن كل الصمغ قد اختفى من الأقمشة القابلة للغسل، عالج المنطقة بمزيل الصمغ أو بقليل من منظف الغسيل القوي (تايد أو بيرسيل) ثم اغسلها وفقًا لتوجيهات ملصق العناية بالقماش.افحص البقعة قبل وضع الملابس في المجفف؛ فقد تحتاج إلى التراجع إذا كانت البقعة لا تزال موجودة.التجفيف على درجة حرارة عالية سيثبت البقعة ويجعل من المستحيل إزالتها.3- كيفية إزالة غراء الجليترغراء الجليتر هو منتج مركب، يجمع بين غراء المدرسة الأبيض البسيط والأصباغ والجليتر، مما قد يجعل إزالة البقع أكثر صعوبة، لإزالته من الملابس اتبع الخطوات التالية:إذا كان الغراء جافًا، استخدم سكينًا غير حاد أو حافة بطاقة ائتمان بلاستيكية لإزالة أكبر قدر ممكن من الغراء الجاف، وإذا كانت صعبة اتبع التالي:ابدأ بغمر المنطقة بالماء البارد، فالصمغ الأبيض عبارة عن بقعة بروتينية، والماء الساخن قد يطبخ البروتين ويجعل إزالته أكثر صعوبة.بعد ذلك، قومي بخلط محلول من المبيض الذي يحتوي على الأكسجين والماء البارد.اغمر الملابس بالكامل واتركها منقوعة لمدة ثماني ساعات على الأقل، ستؤدي هذه الخطوة إلى إزالة مكون الصبغة.إذا اختفت البقعة بعد النقع، اغسلها كالمعتاد، إذا بقيت، امزج محلولاً جديدًا وكرر العملية.