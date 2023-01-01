تعرف على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس .. درجاتك هنا

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أعلنت المدارس الفنية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس



حيث قالت المدارس الفنية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فسس بوك ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هناhttps://www.fany.website/p/2024.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR37VTO0oX7qWBDymHxAmAxrMfto-CydgKaQJOavwAgYreo7zmT3041Hx2I_aem_09IMlkokI-T84PxCswsV8g&m=1



رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وبمجرد الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس من خلال الضغط هنا https://www.fany.website/p/2024.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR37VTO0oX7qWBDymHxAmAxrMfto-CydgKaQJOavwAgYreo7zmT3041Hx2I_aem_09IMlkokI-T84PxCswsV8g&m=1، يجد طلاب الدبلومات الفنية رسالة نصها : ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول

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يقدم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية 2024 ، خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس إلكترونيا بشكل مجاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنتحيث يجد الطالب على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس ، درجاته في جميع المواد ومجموعه الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالته اذا كان ناجحا او راسبا او باقيا للاعادة .واعتمد منذ قليل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70،9%.أوائل الدبلومات الفنية في نتيجة الدبلومات الفنية 2024وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024، أوضح الوزير، أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ???4 بلغ 20 طالبة و6 طلاب.وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).