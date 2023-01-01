تعرف على خدمة Apple Sports تمكنك مشاهدة ألعاب كرة القدم والمباريات

إذا كنت من محبي كرة القدم المحترفين أو الجامعيين الذين يرغبون في السفر عبر الزمن حتى يتمكنوا من مشاهدة كل مباراة فور حدوثها، فقد تتمكن Apple Sports من مساعدتك، لا يمكن لتطبيق iPhone الرياضي أن يخرق قوانين فيزياء الكم، لكنه يمكن أن يساعدك في متابعة جميع المباريات خلال موسم كرة القدم.ويضيف التحديث الأخير لـ Apple Sports تنبيهات وميزات أكثر شمولاً لألعاب National Football League (NFL) وNational Collegiate Athletic Association Football (NCAAF) ، ولن يوفر التطبيق نتائج وإحصائيات محدثة للألعاب فحسب، بل سيوفر أيضًا تحديثات اللعب تلو الآخر لتسجيل الأهداف باستخدام "متتبع القيادة الديناميكي" الجديد الذي يمكنه إظهار موقع الكرة في الملعب، وسيوفر تطبيق Apple Sports أيضًا احتمالات المراهنة في الوقت الفعلي خلال كل مباراة.
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