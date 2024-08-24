تعرف على خدمات تطبيق الموبايل البنكي للشركات..أبرزها تحويل الأموال..

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أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن طرح خدمة الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات، وذلك في إطار حرص البنوك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، مما يمكن من إجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

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وترصد لكم «الوطن» من خلال التقرير التالي الخدمات والمزايا التي تقدمها خدمة الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات في بنكي الأهلي المصري ومصر، بحسب مواقع البنوك الرسمية.الموبايل البنكي للشركات في البنك الأهلي المصرييقدم البنك الأهلي المصري خدمة الموبايل البنكي للشركات، والتي تتيح العديد من الخدمات المصرفية للمستخدمين في أي وقت وأي مكان، وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي:- الاستعلام أو شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء وتعديل حساب الاستثمار.- تحويل الأموال بين حسابات الشركة داخل البنك.- التحويل من الحسابات إلى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر بالعملة المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي.- الاستعلام عن حالة الشيكات والشيكات تحت التحصيل.- التحويل من الحسابات إلى حسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية فقط.- خدمات المدفوعات (فوري).- إمكانية التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل.- التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.- الاطلاع على كافة أنواع الحسابات والشهادات و الودائع لأجل و القروض.- إمكانيه إنشاء أي عدد من الـمستخدمين (Users) لموظفين الشركة للتعامل على كافة حسابات الشركة.الموبايل البنكي للشركات في بنك مصريتيح تطبيق الموبايل البنكي للشركات والمؤسسات الذي يقدمه بنك مصر العديد من الخدمات، ولعل أبرز تلك الخدمات تتمثل في:- شراء الشهادات والودائع.- طلب فتح حساب جديد.- إدارة حسابات شركتك بسهولة، ومتابعة أرصدة حساباتك، وكشوف الحسابات- تنفيذ التحويل اللحظي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفي الإجازات الرسمية.- تحويل الأموال داخل حسابات بنك مصر والبنوك المحلية.- التحويل لأي بطاقة بنكية وللمحافظ الإلكترونية.