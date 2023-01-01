تعرف على حيل توفير البطارية لهاتف ‏iPhone

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أشاد أحد مستخدمي هاتف الآيفون، بحيل ثلاثة سحرية تعمل علي توفير البطارية والتي تجعل الهاتف يستمر ليومين.

ووفقا لموقع ذا صن، قال مستخدم هاتف الآيفون إن هذه الحيل كالآتي:

- وضع الطاقة المنخفضة :



يعد وضع الطاقة المنخفضة، والذي يُطلب من مستخدم الآيفون تلقائيًا تشغيله بمجرد وصول بطارية الجهاز إلى 20?، وهذه طريقة رائعة لجعل هاتف الآيفون الخاص بك يدوم لفترة أطول.



- الوضع المظلم :



بجعل الوضع الداكن لهاتف الآيفون , يمكنه أيضًا أن يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة لهاتفك الآيفون الخاص بك , وذلك عن طريق الأنتقال إلى الإعدادات، ثم اضغط على العرض والسطوع , حدد داكن لتشغيل الوضع الداكن , وضع الطاقة المنخفضة.

ويعد وضع الطاقة المنخفضة، والذي يُطلب من مالكي هاتف الآيفون تلقائيًا تشغيله بمجرد وصول بطارية الجهاز إلى 20?، طريقة رائعة أخرى لجعل هاتف الآيفون الخاص بك يدوم لفترة أطول.



- تقليل النقطة البيضاء :



يؤدي تقليل النقطة البيضاء إلى تعتيم ضوء شاشة جهاز الآيفون بشكل أساسي , ويمكنك تمريره إلى المكان الذي تريده، لكن مستخدم الآيفون أوصى بضبطه على حوالي 30% , لذلك افتح تطبيق الإعدادات ، ثم انقر فوق إمكانية الوصول ,انقر فوق العرض وحجم النص , ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق مفتاح التبديل لتقليل النقطة البيضاء لتشغيله , ثم اضبط منزلق النقطة البيضاء لزيادة مستوى النقطة البيضاء أو تقليله.



وبعد اختبار الميزات الثلاث ، اكتشف مستخدم الآيفون أنه انتهى به الأمر إلى استخدام نصف البطارية التي استخدمها دون تعديل الإعدادات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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