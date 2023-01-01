تعرف على حجم الإنفاق العالمي على السحابة العامة في 2024..675 مليار دولار..

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توقع تقرير حديث، أن ينمو إنفاق المستخدم النهائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خدمات السحابة العامة بنسبة 19.8% ليصل إلى 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024.



ووفقاً للتقرير الذي أصدرته مؤسسة جارتنر العالمية للأبحاث، فمن المتوقع أن ينمو إنفاق المستخدم النهائي حول العالم على خدمات السحابة العامة بنسبة 20.4% ليصل إلى 675.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وذلك في زيادة عن الرقم السابق المسجل في عام 2023 والبالغ 561 مليار دولار أمريكي. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات.



وقالت جارتنر: "من المتوقع أن يشهد الإنفاق على السحابة العامة نمواً متزامناً مع توجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحول إلى شركات رقمية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن دول الشرق الأوسط تبحث عن هدف اقتصادي مشترك يتمثل في التركيز على التكنولوجيا والبيانات إلى جانب ذلك، تستخدم المؤسسات السحابة كعامل تمكين للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال بهدف تحسين القدرات".

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هذا وبحسب التقرير، فمن المتوقع أيضا أن تشهد جميع فئات السوق السحابي نمواً في عام 2024، كما من المتوقع أن تشهد البنى التحتية المقدمة كخدمة (IaaS) أعلى مستويات نمو إنفاق المستخدم النهائي بنسبة 25.6%، يليها المنصات المقدمة كخدمة (PaaS) بنسبة 20.6% .