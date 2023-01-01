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تعرف على تحديث Google لميزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعى Circle to Search

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صورة الخبر: Google
Google

أجريت جوجل ترقية كبيرة على ميزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Circle to Search"، والتي تسمح لجهازك بمسح الرموز الشريطية ورموز QR تلقائيًا، مما يجعلها أكثر فائدة وفعالية لاسترداد المعلومات، وتم تقديم هذه الميزة مؤخرًا وهي متاحة أيضًا على أجهزة Pixel محددة.

عند الحديث أكثر عن الميزة الجديدة، على سبيل المثال، إذا أراد المستخدم مسح رمز QR أو الرمز الشريطي ضوئيًا، فإنه يحتاج فقط إلى التأكد من أنه مرئي على الشاشة وستقوم Circle to Search تلقائيًا بمسح الرمز ضوئيًا وعرض شريحة مفيدة من شأنها أن السماح للمستخدم بزيارة الموقع بنضغطة بسيطة.

تلغي هذه الميزة الحاجة إلى وضع دائرة حول رموز QR والرموز الشريطية في البرنامج، مما يوفر الوقت ويحقق النتائج بجهد أقل.
وفقًا لأحد المرشدين، مشاعل الرحمن، تم رصد هذه الميزة في وقت سابق في أواخر يونيو، لكن عملاق التكنولوجيا قد طرح الآن أخيرًا للعديد من المستخدمين الآخرين.

تعمل دائرة البحث من جوجل كأداة بحث مرئية، حيث تحلل ما يظهر على شاشتك وتوفر معلومات بناءً على ما تحدده أو تضع دائرة حوله.

بصرف النظر عن عمليات مسح الرمز الشريطي ورمز الاستجابة السريعة، قدم عملاق التكنولوجيا أيضًا ميزة للمساعدة في اكتشاف الموسيقى الجديدة.

وفقا لجوجل، "سواء كانت أغنية يتم تشغيلها على وسائل التواصل الاجتماعي من هاتفك أو يتم تشغيل الموسيقى من مكبرات الصوت القريبة منك، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل لتمكين دائرة البحث، ثم اضغط على زر الموسيقى لتحديد اسم المسار والفنان"

المصدر: اليوم السابع

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