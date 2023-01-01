تعرف على تأثير معطرات الهواء على الصحة.. مخاطر وحلول

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في وقت يسعى فيه الكثيرون للحصول على هواء منعش ونظيف داخل منازلهم وأماكن عملهم، يلجأ العديد إلى استخدام معطرات الهواء بانتظام، ولكن، هل تساءلنا يومًا عن التأثيرات الصحية لهذه المنتجات؟ يوضح أندريه دوروخوف، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء غير العضوية بالجامعة الروسية للتكنولوجيا، أن الاستخدام المتكرر لمعطرات الهواء قد يؤدي إلى مخاطر صحية جمة.

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? تأثيرات ضارة على الجهاز التنفسييشير دور وخوف إلى أن معطرات الهواء تحتوي على مركبات عضوية طيارة يمكنها تلوث الهواء الداخلي، استنشاق هذه المركبات قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي، الصداع، والحساسية، بل قد يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، هذه المركبات تزيد من حدة أعراض الربو والحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية، لأنها غالباً ما تحتوي على مسببات الحساسية.? التأثيرات الهرمونية والسميةبالإضافة إلى التأثيرات على الجهاز التنفسي، يحتوي العديد من معطرات الهواء على مركبات مثل الفثالات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على النظام الهرموني. هذه المركبات قد تدمر الغدد الصماء وتؤثر على التوازن الهرموني، مما يشكل خطراً على الجهاز التناسلي والحالة العامة للجسم، كما أن الاستخدام غير الصحيح لمعطرات الهواء قد يؤدي إلى التسمم، خاصة بين الأطفال والحيوانات الأليفة.? مخاطر الحريقيضيف دور وخوف أن معطرات الهواء تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، ما يزيد من خطر الحريق عند استخدامها بالقرب من مصادر الحرارة أو النار المفتوحة.? بدائل صحية وآمنةلتقليل مخاطر استخدام معطرات الهواء، يوصي الخبير باتباع بدائل أكثر أماناً لتلطيف الهواء. يمكن تحقيق ذلك من خلال تهوية المكان بانتظام، واستخدام العطور الطبيعية مثل الزيوت العطرية، والحفاظ على النظافة داخل المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام النباتات الداخلية التي تنقي الهواء بشكل طبيعي، أو خلطات جافة من الأعشاب والتوابل التي لا تحتوي على مركبات كيميائية ضارة وآمنة على الصحة.باختيار هذه البدائل، يمكن تقليل التأثير السلبي على البيئة بشكل كبير وتحسين جودة الهواء الداخلي، مما يساهم في حماية صحة الأفراد.