تعرف على تأثير شرب القهوة على جسمك دقيقة بدقيقة..

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القهوة، هذا المشروب الشهير الذي يحتل مكانة خاصة في حياة الكثيرين، فهي ليست مجرد مشروب يقدم لنا دفعة من الطاقة في الصباح، بل لها تأثيرات متعددة على جسمنا تبدأ من اللحظة التي نتناول فيها القسط الأول حتى تفاعلاتها الأخيرة في الجسم، دعونا نلقي نظرة عن كثب على تأثير شرب القهوة على الجسم، من دقيقة إلى دقيقة.



? خلال العشر دقائق الأولى:

يبدأ مفعول القهوة بعد 10 دقائق فقط، حيث يُشعرك الكافيين بزيادة في الطاقة بسبب منعه للجسم من التفاعل مع الأدينوزين، المسؤولة عن شعورنا بالتعب.



? بعد 20 دقيقة:

يرتفع ضغط الدم نتيجة تأثير الكافيين، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.

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? بعد 45 دقيقة:يبلغ تأثير الكافيين ذروته، مما يساعد على تحسين التركيز والذاكرة، ولكن قد يزيد من القلق والتوتر.? بعد 60 دقيقة:يبدأ الكافيين في التأثير على إفراز البول، ويمكن أن ينشط تقلصات القولون والعضلات الداخلية.? بعد 90 دقيقة وما بعدها:يتلاشى تأثير الكافيين تدريجياً، مما يمكن أن يسبب مشاعر التعب والضعف في التركيز.لذا، يُنصح بتناول القهوة بحذر، وعدم تناول كميات كبيرة، خاصةً قبل النوم، لتجنب التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها والتأثير السلبي على نومك وصحتك العامة.