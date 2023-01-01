تعرف على تأثير شرب القهوة على جسمك دقيقة بدقيقة..

القهوة، هذا المشروب الشهير الذي يحتل مكانة خاصة في حياة الكثيرين، فهي ليست مجرد مشروب يقدم لنا دفعة من الطاقة في الصباح، بل لها تأثيرات متعددة على جسمنا تبدأ من اللحظة التي نتناول فيها القسط الأول حتى تفاعلاتها الأخيرة في الجسم، دعونا نلقي نظرة عن كثب على تأثير شرب القهوة على الجسم، من دقيقة إلى دقيقة.
? خلال العشر دقائق الأولى:
يبدأ مفعول القهوة بعد 10 دقائق فقط، حيث يُشعرك الكافيين بزيادة في الطاقة بسبب منعه للجسم من التفاعل مع الأدينوزين، المسؤولة عن شعورنا بالتعب.
? بعد 20 دقيقة:
يرتفع ضغط الدم نتيجة تأثير الكافيين، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.
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