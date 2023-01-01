تعرف على بديل السكر للدايت يهدد صحة القلب

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يعد إنقاص الوزن أحد أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والحد من تناول السكر يمكن أن يساهم في ذلك، ولكن المحليات التي تحاكي طعم السكر مع عدد أقل من السعرات الحرارية أو بدونها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب بدلاً من تقليلها.

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بحسب مجلة "ذا تايم"، أفاد فريق دولي من الباحثين بقيادة فريق من عيادة كليفلاند أن المستويات المرتفعة من إكسيليتول، وهو بديل للسكر موجود في الحلوى وحتى معجون الأسنان، مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة.وشملت الدراسة، التي نشرت مجلة القلب الأوروبية، أكثر من 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا، كان لدى نصفهم تقريبًا تاريخ من أمراض القلب، وتابع الباحثون صحتهم لعدة سنوات، مع قياس مستويات إكسيليتول في دم المشاركين بعد صيام طوال الليل، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى المستويات لديهم خطر أكبر بمقدار الضعف للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة على مدى ثلاث سنوات مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى المستويات.ولفهم العلاقة بين إكسيليتول وأمراض القلب بشكل أعمق، حقن العلماء الفئران بالإكسيليتول وحللوا تأثيره على الجهاز القلبي الوعائي للحيوانات.تنشيط الصفائح الدمويةوأدى إكسيليتول إلى زيادة تخثر الدم عن طريق تحفيز تنشيط الصفائح الدموية. وأكد الباحثون هذه الآلية بإعطاء الناس مشروبًا يحتوي على إكسيليتول وآخر يحتوي على الجلوكوز، ووجدوا أن مستويات إكسيليتول قفزت بمقدار 1000 ضعف في البلازما فور شربهم لمشروب إكسيليتول، جنبًا إلى جنب مع مستويات عوامل التخثر، ولكن ليس بعد تناولهم لمشروب الجلوكوز.وقال الدكتور ستانلي هازن، رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في عيادة كليفلاند والمؤلف الرئيسي للدراسة: "حتى في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب، فإن مستويات إكسيليتول لا تزال تتنبأ بأحداث قلبية مستقبلية".وأكد هازن إن إكسيليتول يجب أن يُنظر إليه على أنه مشابه للكوليسترول عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب، فمثله كمثل الكوليسترول، يتم تصنيعه في الجسم، ويوجد لدى الأشخاص مستويات متفاوتة من هذه المادة الكيميائية في دمائهم. ولكن استهلاك المزيد من إكسيليتول كبديل للسكر في الطعام أو المشروبات قد يزيد من أي خطر أساسي قد يتعرض له الأشخاص بالفعل لتجلط الدم.وتعكس المستويات التي سجلها الفريق مستويات أساسية من إكسيليتول وليس إكسيليتول من النظام الغذائي، حيث يتم تطهير الجسم من هذه المادة الكيميائية في غضون أربع إلى ست ساعات، وكان المتطوعون صائمين طوال الليل.