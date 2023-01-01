تعرف على الوقت المناسب للحصول على فيتامين «د» من الشمس

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تشير الدراسات إلى أن أكثر من 40? من البالغين يعانون من نقص فيتامين "د"، لذا تعد الشمس هي المصدر الرئيسي للحصول على ما يكفي من فيتامين د، وقد يؤثر وقت التعرض للشمس ولون البشرة على مدى الاستفادة من فيتامين د عن طريق الشمس.



يتكون فيتامين د من الكوليسترول الموجود في البشرة عند التعرض لأشعة الشمس، هذا هو السبب في أن الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس مهم جدًا للحفاظ على مستويات فيتامين د بطريقة مثالية، مع ذلك فإن الكثير من ضوء الشمس له مخاطر صحية خاصة به.



التوقيت المناسب للحصول على ما يكفي من فيتامين د في فصل الصيف:

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في فترة فصل الصيف من 8:30 صباحًا إلى 10:30 صباحًا، ومن 2 ظهرًا إلى 4 عصرًا.أما في فصل الشتاء فيكون التوقيت المناسب للاستفادة من ضوء الشمس، من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.