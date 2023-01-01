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تعرف على المقدار المثالي للمشي يوميا للحفاظ على لياقتك وصحتك

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

المشي عادة يومية، فالبعض يمشي في دقائق ويمشي البعض الآخر في كيلومترات، ولكن الكثير منا يجهل الطريقة المثالية للمشي، أو كم عدد الساعات التي يجب أن يمشيها الشخص السليم في اليوم.

تختلف المدة المثالية للمشي اليومي بناءً على الأهداف الصحية الفردية ومستوى اللياقة البدنية وعوامل نمط الحياة، وللحصول على فوائد صحية عامة، يوصى بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل بكثافة متوسطة معظم أيام الأسبوع، وهذا يعادل نحو 150 دقيقة أسبوعيًا، وهو ما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية مثل جمعية القلب الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

حسبما جاء «بتايمز أوف إنديا»، فمن المهم البدء بالمشي لمسافات أقصر (على سبيل المثال، 20-30 دقيقة) وزيادة مدته وكثافته تدريجيًا، فذلك يساعد في بناء القدرة على التحمل ومنع الإصابة.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على المزيد من الفوائد من خلال النشاط لمدة 300 دقيقة (5 ساعات) على الأقل في الأسبوع، ومع ذلك، تلعب التفضيلات والأهداف الفردية دورًا مهمًا في تحديد مدة المشي.



فوائد المشي الصحية:-

-صحة القلب والأوعية الدموية
يساعد المشي المنتظم على تحسين صحة القلب من خلال زيادة معدل ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

-إدارة الوزن

يساعد المشي على حرق السعرات الحرارية ويساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه عندما يقترن بنظام غذائي متوازن.



-قوة العضلات والقدرة على التحمل

المشي يقوي عضلات الساق، ويعزز المرونة، ويحسن القدرة على التحمل بشكل عام.



-الصحة العقلية

يساعد المشي على إفراز الإندورفين، مما يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب، مع تعزيز الحالة المزاجية الإيجابية والوظيفة الإدراكية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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