تعرف على المقدار المثالي للمشي يوميا للحفاظ على لياقتك وصحتك

المشي عادة يومية، فالبعض يمشي في دقائق ويمشي البعض الآخر في كيلومترات، ولكن الكثير منا يجهل الطريقة المثالية للمشي، أو كم عدد الساعات التي يجب أن يمشيها الشخص السليم في اليوم.
تختلف المدة المثالية للمشي اليومي بناءً على الأهداف الصحية الفردية ومستوى اللياقة البدنية وعوامل نمط الحياة، وللحصول على فوائد صحية عامة، يوصى بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل بكثافة متوسطة معظم أيام الأسبوع، وهذا يعادل نحو 150 دقيقة أسبوعيًا، وهو ما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية مثل جمعية القلب الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
حسبما جاء «بتايمز أوف إنديا»، فمن المهم البدء بالمشي لمسافات أقصر (على سبيل المثال، 20-30 دقيقة) وزيادة مدته وكثافته تدريجيًا، فذلك يساعد في بناء القدرة على التحمل ومنع الإصابة.
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