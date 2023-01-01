تعرف على السيارات الكورية الأكثر مبيعا في مصر خلال 6 شهور.."أكسنت RB" تتفوق على "سبورتاج"..



أكسنت RB أكسنت RB

حققت مبيعات السيارات الكورية بالسوق المصري قفزة هائلة خلال النصف الأول من العام 2024 بعدما سجلت نحو 6,108 سيارة مقابل 2,206 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الفترة العام الماضي، لتكون بذلك ارتفعت بنسبة 177%، حسبما ذكر التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات المصري "أميك AMIC".

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وتواصل السيارة الاقتصادية "هيونداي أكسنت RB" المجمعة محليًا تصدرها لقائمة السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في السوق المصري بعد تسجيل نحو 3,468 سيارة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو.ويليها في المركزيين التاليين سيارتين للعلامة "كيا KIA"، حيث تستمر الكروس أوفر SUV "سبورتاج Sportage" في المركز الثاني بإجمالي 1,397 سيارة، ويليها في المركز الثالث شقيقتها "اكسيد Xceed" بعدما بلغت مبيعاتها نحو 644 سيارة خلال 6 شهور.وبالرغم من طرحها حديثا بالسوق المصري، إلا أن السيدان "هيونداي النترا AD" استطاعت حجز مركزا لها بالقائمة بعدما سجلت نحو 480 سيارة.. ويشار إلى أن السيارة عادت للسوق المصري خلال شهر أبريل الماضي بنسختها المجمعة محليا لأول مرة.واستحوذت السيارة "كيا جراند سيراتو" المستوردة على المركز الخامس والأخير بالقائمة بعدما سجلت نحو 39 سيارة فقط منذ بداية العام وحتى شهر يونيو الماضي.ويشار إلى أن مبيعات سيارات الملاكي شهدت نموا بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بعد تسجيل نحو 29,236 سيارة مقابل 26,869 سيارة تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي 2023.. وخلال شهر يونيو وحده صعدت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 29.5% حيث بلغت نحو 6,466 سيارة مقابل نحو 4,992 سيارة.