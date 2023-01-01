تعرف على السر الكامن وراء فائدة الرياضة الفعلية

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تُعرف التمارين الرياضية بقدرتها على تعزيز قوة العضلات، وتحسين صحة القلب، وخفض نسبة السكر في الدم، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى، وقد كشفت دراسة جديدة واسعة النطاق، بقيادة جامعة ستانفورد للطب، عن الأسرار الكامنة وراء هذه الفوائد،بحسب ما جاء من ميديكال إكسبريس.



قام الباحثون بإجراء تحليلات مكثفة لنحو 10 آلاف عينة من 20 نوعًا من الأنسجة، لدراسة تأثير 8 أسابيع من التمارين الرياضية على فئران المختبر، وأظهرت النتائج تأثيرات ملحوظة للتمارين على الجهاز المناعي، والاستجابة للتوتر، وإنتاج الطاقة، والتمثيل الغذائي.



وحدد فريق البحث روابط هامة بين التمارين والجزيئات والجينات المرتبطة بالعديد من الأمراض البشرية وصرح ستيفن مونتغمري، أستاذ علم الأمراض وأحد معدي الدراسة المنشورة في مجلة Nature، قائلاً: "دراستنا هي الأولى التي تقدم نظرة شاملة على التغيرات الجزيئية في الجسم، من البروتينات إلى الجينات إلى مستقبلات الدهون وإنتاج الطاقة."

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وجد الباحثون أن التمارين تؤدي إلى تغييرات في التعبير عن 22 جينًا في عدة أنسجة، العديد من هذه الجينات مرتبطة بتغيرات درجة الحرارة الداخلية، أو العدوى، أو إعادة تشكيل الأنسجة، كما تساعد جينات أخرى في مسارات تخفض ضغط الدم وتزيد من حساسية الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.كما لاحظت الدراسة أن التمارين الرياضية تقلل من التعبير عن الجينات المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسمنة، وأمراض الكلى لدى الفئران التي تمارس التمارين مقارنة بالفئران المستقرة.وأظهرت الدراسة أيضًا اختلافات بين الجنسين في استجابة الأنسجة للتمارين الرياضية،فقد خسر ذكور الفئران حوالي 5? من دهون الجسم بعد 8 أسابيع من التمرين، بينما لم تفقد الإناث دهونًا كبيرة. وكان الفارق الأكبر في التعبير الجيني ملحوظًا في الغدد الكظرية، حيث زادت الجينات المرتبطة بتوليد الهرمونات الستيرويدية وإنتاج الطاقة لدى ذكور الفئران بعد أسبوع واحد، بينما انخفضت لدى الإناث.وقال مونتغمري: "على المدى الطويل، من غير المحتمل أن نجد أي تدخل سحري يعادل ما تفعله التمارين الرياضية لجسم الإنسان. ولكن قد نقترب من مفهوم التمارين الدقيقة، التي تتيح وضع توصيات بناءً على جينات الشخص أو جنسه أو عمره أو ظروفه الصحية لتحقيق استجابات مفيدة لكامل الجسم."