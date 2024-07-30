تعرف على الجوانب الخطيرة في النظام الغذائي لكبار السن

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شاركت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي صوفيا كارداشوفا توصيات بشأن المنتجات التي يجب أن يتكون منها النظام الغذائي لكبار السن.

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حددت الدكتورة كارداشوفا الجوانب الخطيرة في النظام الغذائي لكبار السن وعلى وجه الخصوص، أشار الخبير إلى أنهم بحاجة إلى تناول الجريب فروت بحذر.وقد تتفاعل أدوية ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلق والأرق مع مواد من الجريب فروت، وفي هذه الحالة، من الممكن حدوث آثار غير مرغوب فيها"، حذرت الطبيبة في محادثة مع Gazeta.Ru .كما لفتت كارداشوفا الانتباه إلى حقيقة أنه مع تقدم العمر، يتأقلم الجسم والجهاز الهضمي بشكل أقل مع امتصاص الأطعمة الدهنية أو المقلية أو الساخنة أو الحارة ويمكن أن يكون لمثل هذا الطعام تأثير عدواني للغاية على الأنسجة المخاطية في الجهاز الهضمي ويثير أعراضًا غير سارة بسبب التغيرات السلبية في حالته.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الأطعمة المعلبة والنقانق خطيرة في النظام الغذائي لكبار السن، وهذه المنتجات مشبعة بالملح، وعواقب استهلاكها (خاصة الاستخدام المنتظم) هي التورم والتغيرات في ضغط الدم.وأضافت طبيبة الجهاز الهضمي: "من الأفضل استبدال السكر والحلويات بالمحليات الطبيعية والعسل والفواكه المجففة والفواكه".بالإضافة إلى ذلك، نصحت كارداشوفا بعدم تناول الأطعمة في سن الشيخوخة التي لم تخضع للمعالجة الحرارية الكافية مع الشيخوخة، يتدهور عمل الجهاز المناعي، ويمكن أن يصبح هذا الطعام مصدرا للعوامل المعدية للجسم مع مضاعفات شديدة وغير متوقعة وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي عدوى السالمونيلا إلى مضاعفات مماثلة لدى كبار السن.