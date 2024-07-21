تعرف على التسهيلات المقدمة للطلبة الراغبين للالتحاق بأكاديمية الشرطة

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أعلنت وزارة الداخلية عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024-2025.

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وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023-2024، أو العام السابق 2022-2023 بحد أدنى نسبة نجاح 65%.مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2024قال رئيس أكاديمية الشرطة أنه بالنسبة لمواعيد التقديم للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية للعام السابق 2023، والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج و الدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "stem” للعام السابق 2023، والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس - ليسانس - ماجستير- دكتوراه" في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2023 وبالنسبة للطب البشرى للعامين السابقين 2022 و 2023 اعتبارا من الأحد الموافق 21-7-2024 حتى يوم الخميس 15-8-2024 ولمدة 26 يوما.وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أن الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادة الأزهرية للعام الحالى 2024 وطلبة الدور الثاني الحاصلون على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem لهذا العام 2024 تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 1-8-2024 وحتى الخميس 29-8-2024 ولمدة 29 يوما.وبالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق "ذكور وإناث" بكالوريوس التربية الرياضية لهذا العام 2024 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه" في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2024؛ تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 1-8-2024 وحتى يوم الخميس 12-9-2024 ولمدة 43 يوما.التيسيرات المقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطةإعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت؛ تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة .في إطار مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي قامت الكلية بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلبة المتقدمين إلى وثيقة إلكترونية، يقوم الطالب المتقدم بملء بياناتها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم .طباعة دليل الطالب المتقدم للمعلومات العامة الذي يحتوى على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية.إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة، وكذا نسخ الأوراق.إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية.تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية الرئيسية- رقم (5) للرد على استفسارات المترددين.إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب، والرد على استفساراتهم.توفير خطي تليفون مُباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2024كشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2024 بقسم الضباط المتخصصين.وأوضح مساعد وزير الداخلية أنه سيتم فتح باب القبول لخريجي كليات الطب البشري والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلية، والطب البيطري، والتمريض، والهندسة، والفنون التطبيقية، وحاسبات ونظم معلومات، وتجارة، وسياحة وفنادق، وزراعة، وآداب، وإعلام، وألسن، وخدمة اجتماعية، واقتصاد وعلوم سياسية.