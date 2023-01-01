تعرف على الاختلافات بين فئات "تويوتا كورولا 2024" وأسعارها



تويوتا كورولا 2024 تويوتا كورولا 2024

في منتصف شهر أبريل الماضيـ شهدت السيدان " تويوتا كورولا Corolla" موديل 2024، تخفيضات على أسعارها تراوحت ما بين 175 و250 ألف جنيه، وهي التخفيضات الأولى منذ بداية العام الجاري 2024، ونظرا لأستقرار أسعارها حتى الآن نستعرض في السطور التالية أسعارها الحالية ومواصفاتها التفصيلية والفروق بين الفئات..



أسعار السيارة

?? الفئة الأولى Active (أوتوماتيك) بسعر 1,300,000 جنيه

?? الفئة الثانية Comfort بسعر 1,390,000 جنيه

?? الفئة الثالثة Smart بسعر 1,500,000 جنيه

?? الفئة Smart بفتحة سقف بسعر 1,600,000 جنيه

?? الفئة الرابعة Elegance بسعر 1,650,000 جنيه



منظومة القوة

تعتمد جميع فئات تويوتا كورولا على محرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية تقدر بنحو 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان و أقصى عزم دوران 154 نيوتن متر. ولكن في الفئة الأولى Active يتصل المحرك بناقل حركة يدوي، بينما تأتي باقي الفئات الأخرى بناقل حركة أوتوماتيك CVT بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.8 ثواني..

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أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة في جميع فئاتها وهي كالتالي:•وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•مساعد فرامل BA•نظام تحكم عند صعود مرتفع HAC•نظام التحكم في ثبات السيارة VSC•نظام الحماية ضد السرقة•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMSوبالإضافة لما سبق تتميز الفئة الثانية بـ (حساسات ركن أمامية وخلفية) فيما تحصل الفئة الثالثة إلى جانب التجهيزات السابقة على (مثبت سرعة) بينما تنفرد الفئة الرابعة بـ(وسائد هوائية أمامية جانبية و ستائرية)، ويمكن اختيار إضافة (كاميرا خلفية) لجميع الفئات.التجهيزات الخارجيةتتوفر السيارة في 7 ألوان للطلاء الخارجي هم (درجتين من الأسود، درجتين من الرمادي، الفضي، الأحمر، والأبيض).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئات "تويوتا كورولا"الفئة الأولى (مليون و300 ألف جنيه)مصابيح أمامية هالوجين مع خاصية ضبط تلقائي لمستوى الشعاع الأمامي، إضاءة نهارية LED، مصابيح ضباب خلفية، ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا مع إشارات انعطاف، عجلات مقاس 15 بوصة.الفئة الثانية (مليون و390 ألف جنيه)بالإضافة لما سبق تتميز الفئة الثانية بـ (مصابيح ضباب أمامية LED - خاصية التسخين لمرايا الأبواب - نوافذ وزجاج خلفي معتم للخصوصية - عجلات رياضية مقاس 16 بوصة).الفئة الثالثة (مليون و500 ألف جنيه)تتضمن التجهيزات الخارجية للفئة الثالثة إلى جانب التجهيزات السابقة (مصابيح أمامية وخلفية LED - تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيا).الفئة الرابعة (مليون و650 ألف جنيه)وتنفرد الفئة الرابعة بـ(طلاء خارجي ثنائي اللون - رشاشات للكشافات الأمامية - عجلات مقاس 17 بوصة).التجهيزات الداخليةالفئة الأولى (مليون و300 ألف جنيه)تتضمن التجهيزات الداخلية للفئة الأولى (فرش داخلي من القماش، عجلة القيادة متعددة الوظائف - باور ستيرنج كهربي EPS، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة - شاشة للترفيه وعرض البيانات تعمل باللمس مقاس 8 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto - تكييف يدوي - نوافذ كهربائية يتم التحكم بها بضغطة واحدة - نظام صوت مكون من 6 سماعات + بلوتوث + USB-C - ريموت كنترول).الفئة الثانية (مليون و390 ألف جنيه)وتتميز الفئة الثانية بـ (عجلة قيادة بتصميم ثلاثي الأذرع مكسوة بالجلد).الفئة الثالثة (مليون و500 ألف جنيه)وبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثالثة بـ(شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة - تكييف أوتوماتيك مزدوج الاتجاه - مخرج تكييف خلفي - مرآة داخلية كهربائية - حساس مطر أوتوماتيك - مفتاح يعمل بالبصمة - فتحة سقف)الفئة الرابعة (مليون و650 ألف جنيه)وأخيرا تنفرد الفئة الرابعة بـ( فرش داخلي من الجلد - عجلة قيادة بخاصية التسخين - إضاءة محيطية - شحن لاسلكي للهواتف الذكية - داعم للظهر بمقعد السائق يمكن تعديله كهربائيا + خاصية التسخين).