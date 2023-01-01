تعرف على الآداب الشرعية الملزمة للمضحي والجزار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن وقت نحر الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين.
وأوضحت دار الإفتاء أنه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، وأفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة، هو اليوم الأول، بعد فراغ الناس من صلاة العيد، لما فيه من المسارعة إلى الخير.
وذكرت دار الإفتاء أنه يستحب في نحر الأُضْحِيَّة، أن يكون بآلة قاطعة، مع الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للأضحية.
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