تعرف على الآداب الشرعية الملزمة للمضحي والجزار

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الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن وقت نحر الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين.

وأوضحت دار الإفتاء أنه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، وأفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة، هو اليوم الأول، بعد فراغ الناس من صلاة العيد، لما فيه من المسارعة إلى الخير.

وذكرت دار الإفتاء أنه يستحب في نحر الأُضْحِيَّة، أن يكون بآلة قاطعة، مع الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للأضحية.

كما يستحب في نحر الأضحية أن يتم استقبال القبلة من جهة الناحر ومن جهة مكان النحر، وشحذ الشفرة قبل النحر، ومراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة نحره، وأن تضجع الأضحية على شقها الأيسر برفق، وأن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة النحر في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق).

كما يستحب سوق الأضحية إلى مكان النحر برفق، وعرض الماء على الأضحية قبل نحرها.

المصدر: elbalad

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