تعرف على الآثار الضارة لنقص فيتامين B2 في الجسم

أشار الدكتور ميخائيل ليبيديف إلى أن الأمراض الجلدية، والتهاب الشفاه، وتساقط الشعر، والتهابات العينين، بالإضافة إلى تقرحات على الغشاء المخاطي للعين، قد تكون علامات على نقص فيتامين B2 في الجسم،بحسب ما جاء من Gazet.
أوضح الدكتور أن نقص فيتامين B2 (الريبوفلافين) نادر إلى حد ما، لكنه يحدث بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء والأشخاص الذين يتخلون عن تناول المنتجات الحيوانية.
وأضاف أن الأعراض تشمل آفات جلدية، وتكوين قشور على الشفاه (التهاب الشفاه)، وتساقط الشعر، وتقرحات على الغشاء المخاطي للعين، بالإضافة إلى ظهور التنميل في الأطراف، الضعف العضلي، الآلام العضلية الحادة، التشنجات، ونقص الكريات الحمراء في الدم.
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