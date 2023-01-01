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تعرف على الآثار الضارة لنقص فيتامين B2 في الجسم

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صورة الخبر: فيتامين B2
فيتامين B2

أشار الدكتور ميخائيل ليبيديف إلى أن الأمراض الجلدية، والتهاب الشفاه، وتساقط الشعر، والتهابات العينين، بالإضافة إلى تقرحات على الغشاء المخاطي للعين، قد تكون علامات على نقص فيتامين B2 في الجسم،بحسب ما جاء من Gazet.

أوضح الدكتور أن نقص فيتامين B2 (الريبوفلافين) نادر إلى حد ما، لكنه يحدث بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء والأشخاص الذين يتخلون عن تناول المنتجات الحيوانية.

وأضاف أن الأعراض تشمل آفات جلدية، وتكوين قشور على الشفاه (التهاب الشفاه)، وتساقط الشعر، وتقرحات على الغشاء المخاطي للعين، بالإضافة إلى ظهور التنميل في الأطراف، الضعف العضلي، الآلام العضلية الحادة، التشنجات، ونقص الكريات الحمراء في الدم.

وأوضح أن فيتامين B2 يلعب دوراً في عدة وظائف حيوية بما في ذلك إنتاج الإنزيمات المشاركة في تركيب البيريدوكسين، والتفاعلات الحمضية، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والمناعة، إضافة إلى دوره في شطر الدهون وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، وحماية الجلد والعينين والجهاز العصبي.

ويمكن الحصول على فيتامين B2 من مصادر متنوعة مثل الجبن، والجبن القريش، والبيض، والفطر، ومنتجات الألبان السائلة، والأسماك، والدواجن، واللحوم الحمراء، وكبد البقر، والحنطة السوداء، والأرز، والملفوف الأبيض، والخميرة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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