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تعرف على أهم فوائد مياه البحر للبشرة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يعتقد البعض أن ماء البحر له تأثيرات سلبية على البشرة ، إلا أن ماء البحر له تاريخ طويل من الإستخدام كمصدر للشفاء والعلاج، فضلا عن الفوائد المذهلة لتلك المياه لجمال وصحة أجسامنا.

وبحسب ماذكر فى موقع quintonmedical تتعدد فوائد مياه البحر للبشرة ومن تلك الفوائد:

-تعمل على الترطيب الطبيعي الأمثل للبشرة.
- تحتوى على خصائص مطهرة طبيعية ، وخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على القضاء على الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

-تحتوى خصائص تقشير تسهل من تجديد شباب البشرة.

-تعمل كمضاد حيوي للبشرة.

-تخفف من تهيج وتلف البشرة .
-يحتوي على أكثر من 78 عنصرًا حيويًا موجودًا في جسم الإنسان، بما في ذلك المعادن


فوائد مياه البحر للوقاية وعلاج الأمراض الجلدية.


يساعد ماء البحر على ترطيب البشرة بشكل صحيح من خلال نقل الماء إلى البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد)، حيث يعد ترطيب الجسم ضروري لأداء وظائفه الأساسية.

كما تعمل مياه البحر كمقشر يسهل إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

وتمتع مياه البحر بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومطهرة ،وبالتالى تساعد فى التخلص من السموم ، وتعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات، وهو الأمر الذى يؤدى الى الحفاظ على سلامة الجلد ، والقضاء على الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

بالإضافة إلى أن مياه البحر تعمل كمضاد حيوي له تأثير على الجلد ، وذلك بسبب المركبات العضوية الموجودة فيها ،والتى تعمل على تحفيز المناعة .

أهمية نظافة البشرة.
تساعد مياه البحر على تجنب التأثيرات الضارة الناجمة عن العوامل الخارجية ، التي يمكن أن تتسبب فى ظهور البثور الجلدية وتطور الأمراض الجلدية وتفاقم هذه المشكلات ، وبالتالى تعمل على نظافة الجلد بشكل جيد .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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