تعرف على أفضل 6 فواكه تساعد في إنقاص الوزن..

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النظام الغذائي يعد الغني بالألياف، بأنه حجر الزاوية في النظام الغذائي الصحي.



وتعتبر الفاكهة من أهم عناصر النظام الغذائي الصحي الغنية بالألياف، لما توفره من طاقة وبديل للسكريات الضارة، ومساهمة في إنقاص الوزن خلال الصيف.



وأعدت منصة "الصحة"، التابعة لموقع "أن دي تيفي" الهندي، تقريراً حول 7 فواكه غنية بالألياف تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنح الشبع لفترة أطول، كما تقلل من خطر الإصابة بأراض مزمنة.

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الفراولةالفراولة تساعد على التخلص من دهون البطن، لأنها مليئة بالألياف المعزّزة للشبع، وتحد من الجوع وقابلية تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.سواء كان أكل الفراولة طازجة أم كعصير، فإن كل 100 جرام فيها 32 سعرة حرارية فقط، ما يجعلها إضافة خالية من الذنب إلى النظام الغذائي لإنقاص الوزن.هذه الفاكهة مصدر قوي للبروتين والألياف عالية الجودة، حيث تساعد على الهضم،وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، مع الشعور بالشبع، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية للذين يهدفون إلى التخلص من الوزن الزائد، ويحتوي كل 100 جرام على 52 سعرة حرارية فقط.التوتالتوت مليئاً بالألياف فحسب، بل إنه يحتوي أيضاً على فيتامين سي المعزز للمناعة ومضادات الأكسدة، وتساعد حبّات التوت في درء الجوع وحماية القلب، كما تنظيم مستويات السكر في الدم، ويعتبر التوت إضافة متعددة الاستخدامات لأي نظام غذائي، سواء تم تناولها بمفردها أم أضيفت إلى السلطات والعصائر.التفاحتفاحة واحدة في اليوم لا تبعدك عن الطبيب فحسب، بل تساعد أيضاً في التخلص من الوزن الزائد لانه غنى بالألياف، يعزز الشبع وينظم عملية الهضم، ويساعد على امتصاص الدهون الغذائية.وتحتوي التفاحة متوسطة الحجم على حوالى 4.4 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تمثل وحدها 16% من كمية الألياف الموصى بها للنساء و11% للرجال.المانجوغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والإنزيمات التي تساعد على الهضم، كما تعزز الشبع وتدعم حرق السعرات الحرارية.تحتوي كل 100 جرام من المانجو على 60 سعرة حرارية فقط، وتعطي الحبة الواحدة دون قشرها حوالى 200 سعرة حرارية.الكمثريليست فاكهة قليلة السعرات الحرارية فحسب، حيث يمكن أن توفر حبة كمثرى واحدة متوسطة الحجم ما يصل إلى 6 جرامات من الألياف، ما يساهم في توفير جزء كبير من احتياجاتنا اليومية من الألياف، وتعزز الفاكهة عملية الهضم كما تمنح الشعور بالشبع مع تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خياراً ممتازاً للباحثين عن الرشاقة.الموزغني بالبوتاسيوم والألياف، ما يجعله إضافة قيمة لأي نظام غذائي لخسارة الوزن، وتحتوي موزة متوسطة الحجم نحو 3 جرام من الألياف، وتوفر خيار وجبة خفيفة مرضية ومعززة للطاقة، كما تساعد الألياف القابلة للذوبان في الموز على تنظيم حركات الأمعاء وتعزيز الشعور بالامتلاء، ما يمكّن من التحكم في الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية.