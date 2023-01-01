تعرف على أفضل 5 بدائل لجهاز iPad Pro 2024 اللوحي الجديد



iPad Pro 2024 iPad Pro 2024

iPad Pro 2024 هو أحدث طراز في سلسلة iPad Pro من آبل، وقد حصل هذا الطراز على تحديثات جذرية في العديد من الجوانب مقارنةً بالطراز السابق الذي صدر في عام 2022.



يأتي iPad Pro (2024) بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة، ويعمل بأحدث معالج من آبل وهو معالج M4 ويضم شاشة OLED تستخدمها آبل أول مرة في أجهزة آيباد.



يُعدّ هذا الجهاز مناسبًا للمبدعين والمصممين الذين يتطلب عملهم استخدام برامج تصميم كثيفة، ويحتاجون إلى جهاز يمتاز بالقوة العالية والسلاسة والسرعة في إنجاز المهام، ومع أن هذا الجهاز يُعدّ أفضل جهاز لوحي في الوقت الحالي، قد يبحث بعض الأشخاص عن بدائل لجهاز iPad Pro 2024 بسبب سعره الباهظ، فهو يُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا ويصل إلى 2599 دولارًا.

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فإذا كنت تبحث عن بديل لجهاز iPad Pro (2024) يمتاز بقوة الأداء ولكنه يُباع بسعر أقل من سعر آيباد برو الجديد، يمكنك اختيار واحد من الأجهزة اللوحية التالية التي تُعدّ من أفضل الأجهزة اللوحية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي:1- جهاز iPad Air (2024):جعلت آبل جهاز iPad Air الجديد أقرب إلى iPad Pro 2024، فهو يأتي بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة، تمامًا مثل iPad Pro. لذلك إذا كنت تريد جهاز آيباد كبير، فسيكون لديك أكثر من خيار؛ إذ يمكنك الاختيار من سلسلة Air أو Pro.ومع أن جهاز iPad Air 2024 لا يحتوي على شاشة OLED الجديدة الموجودة على iPad Pro (2024)، فإن شاشة LED Liquid Retina تمتاز بالوضوح والسطوع العالي وتُظهر الألوان بدرجاتها الطبيعية، وهي مريحة للاستخدام. ولكن الجانب السلبي الوحيد في شاشة iPad Air (2024) أنها تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وأما شاشة طراز Pro فتدعم تقنية ProMotion ويصل معدل التحديث إلى 120 هرتزًا.يعمل iPad Air (2024) بمعالج M2 بدلًا من M1 الذي يعمل به الطراز السابق، ويمتاز M2 بقوة الأداء، ويمكنه التعامل مع المهام الأساسية بسهولة كما أنه قوي بما يكفي لمعالجة المهام الكثيفة بسلاسة.يحتوي iPad Air (2024) على كاميرا رئيسية تأتي بالدقة نفسها الخاصة بالكاميرا الرئيسية لجهاز iPad Pro (2024) وتعادل 12 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مناسبة لمكالمات الفيديو والتقاط الصور الذاتية.يُباع جهاز iPad Air 2024 بسعر يبدأ من 599 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة وبسعر يبدأ من 799 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة.ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لجهاز iPad Air 2024 اللوحي الجديد من آبل“.2- جهاز iPad Pro (2022):إذا كنت تُفضّل طرز iPad Pro، فيمكنك التفكير في الطراز السابق الذي صدر في عام 2022 فهو يتمتع بقوة الأداء وقد انخفض سعره بنحو ملحوظ بعد طرح الإصدارات الجديدة.يأتي جهاز iPad Pro (2022) بحجمين، هما: 11 بوصة و 12.9 بوصة. ويضم شاشة Liquid Retina، وليس شاشة Retina XDR الأكثر إشراقًا. ومع ذلك، فإن شاشته مشرقة وتُظهر الألوان بنحو واضح جدًا، وتدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.ومع أن iPad Pro (2022) يعمل بمعالج M2 الأقدم من M4، فإنه سريع جدًا ويتمتع بأداء قوي. وبالنسبة لمعظم الناس، سيكون معالج M2 مناسب للمهام اليومية، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واللعب بألعاب الفيديو، وتحرير الصور ومقاطع الفيديو، والرسم، وغير ذلك. ومع توفّر مساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، سيكون لديك مساحة كافية لتخزين جميع ملفاتك وصورك.يُباع جهاز iPad Pro 2022 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.3- جهاز iPad (2022):يُعد جهاز iPad (2022) مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في شراء جهاز آيباد لا يزيد سعره على 500 دولار ويمتاز بقوة الأداء.يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Liquid Retina LED) بمقاس قدره 10.9 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 500 شمعة، ولكن معدل التحديث منخفض فهو يعادل 60 هرتزًا فقط، ومع ذلك تُظهر هذه الشاشة الألوان مشرقة وواضحة.يعمل جهاز iPad 2022 بمعالج آبل (A14 Bionic)، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 16، ويدعم الترقية إلى iPadOS 17 ويمكنك استخدامه بسلاسة لتصفح منصات التواصل الاجتماعي وتحرير الصور واللعب بالألعاب، وإنجاز العديد من المهام المتعلقة بالرسم والتصميم، والدراسة وقراءة الكتب الإلكترونية وغير ذلك.يتوفر iPad 2022 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 جيجابايت، و256 جيجابايت.يُباع جهاز iPad (2022) بسعر يبدأ من 349 دولارًا.4- جهاز Galaxy Tab S9 Ultra:إذا كنت ترغب في جهاز بديل لجهاز (2024) iPad Pro الكبير الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، فيمكن التفكير في جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra إذا لم تكن لديك مشكلة في استخدام جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد؛ إذ يُعدّ هذا الجهاز المنافس الأبرز لجهاز iPad Pro 2024 من أجهزة أندرويد اللوحية.يضم Galaxy Tab S9 Ultra شاشة AMOLED كبيرة تأتي بمقاس قدره 14.6 بوصة، وتوفر تجربة مشاهدة مثالية، وتدعم تقنية +HDR10 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتظهر فيها الألوان مشرقة وواضحة بنحو مثير للإعجاب.يعمل هذا الجهاز بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يوفر أداءً أفضل من الإصدارات السابقة، ويتفوق هذا الجهاز اللوحي بالأداء على معظم الأجهزة اللوحية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد. ويأتي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.يُباع Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولار.5- جهاز OnePlus Pad:إذا كنت تفكر في شراء جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد فيمكنك التفكير أيضًا في جهاز OnePlus Pad الذي يُعدّ بديلًا مميزًا لجهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة، ويُباع بنصف سعره تقريبًا.يضم جهاز OnePlus Pad شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 11.61 بوصة، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز، ويعمل هذا الجهاز بمعالج (MediaTek Dimensity 9000)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.من المزايا البارزة لجهاز OnePlus Pad عمر البطارية، إذ يمكن لبطاريته التي تبلغ سعتها 9510 ميلي أمبير في الساعة أن تستمر بالعمل ليوم كامل أو أكثر. ويمكن أن تستمر أيضًا لمدة شهر تقريبًا عند تفعيل وضع الاستعداد، كما يمتاز هذا الجهاز بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويتفوق بذلك على معظم الأجهزة اللوحية.يُباع جهاز OnePlus Pad بسعر يبدأ من 400 دولار.ولتتعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها هذا الجهاز، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة للجهاز اللوحي OnePlus Pad“.