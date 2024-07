تعرف على أفضل هواتف Snapdragon 8 Gen 3 التي يمكنك شراؤها

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تستمر سلسلة Snapdragon 8 في كونها الرائدة عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية الرائدة بنظام Android، على الرغم من أن المزيد من الأجهزة تتجه نحو البدائل أكثر من أي وقت مضى، مثل انتقال Google إلى معالج Tensor، حتى سامسونج اتخذت خطوة للخلف، حيث أعادت تبني معالج Exynos للطراز الدولي من Galaxy S24، ومع ذلك إذا كنت تبحث عن أحد أفضل هواتف Android لعام 2024، ستحتاج إلى التفكير في هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

قد يعجبك أيضا...

سلسلة Samsung Galaxy S24تقدم عائلة Samsung Galaxy S24 بعضًا من أفضل المواصفات والأداء الذي يمكن أن تجده في عالم الهواتف المحمولة، على الرغم من أنه يجدر بالذكر أن الأشخاص خارج الولايات المتحدة سيحصلون على معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC فقط إذا قمت بشراء طراز Ultra، يتم شحن Galaxy S24 و S24 Plus مع معالج Exynos 2400 بدلاً من ذلك، بينما هناك العديد من التحسينات في المواصفات، بخلاف SoC، ما يبرز حقًا هو التوجه نحو الذكاء الاصطناعي هذه المرة.تقدم حزمة Galaxy AI Suite ميزات مثل Photo Assist، التي تتيح لك تحرير الخلفيات المشتتة وإجراء تغييرات أخرى على الصور بطريقة مشابهة لمحرر Google Magic، هناك أيضًا وظيفة Chat Assistant في لوحة مفاتيح سامسونج التي تقرأ الرسائل وتنظفها أثناء الكتابة، أو حتى تقدم لك نصائح حول نغمات مختلفة أو طرق أفضل للتعبير عن نفسك، هذا بعيد عن القائمة الكاملة حيث يوجد أيضًا وظيفة Note Assistant الجديدة، Circle to Search التي تعمل بشكل مشابه لـ Google Lens، وأكثر من ذلك بكثير.تقوم سلسلة Galaxy S24 أيضًا برفع المعايير عندما يتعلق الأمر بسياسات تحديث البرامج من خلال مطابقة تعهد Google المثير للإعجاب بتقديم سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان.-سعر هاتف Samsung Galaxy S24 في السوق المصري حوالي 44900 جنيه مصري.-سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Plus في السوق المصري حوالي 50900 جنيه مصري.-سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في السوق المصري حوالي 66666 جنيه مصري.OnePlus 12لا يمثل OnePlus 12 خروجًا كبيرًا عن OnePlus 11، خاصة من حيث التصميم، على الرغم من أنه قد لا يبدو مختلفًا كثيرًا من الخارج، إلا أن OnePlus 12 يتمتع بمتانة محسنة، وشاشة أكبر قليلاً، وبالطبع معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، من الجدير بالذكر أيضًا أن نظام التبريد المزدوج Cryo-Velocity في OnePlus 12 يعني أن هذا الهاتف لا يسخن تحت الحمل الثقيل، مما يجعله رفيقًا رائعًا للألعاب لمن يهتمون بالألعاب المحمولة ولكن ليس بما يكفي للاستثمار في شيء مثل هاتف Asus ROG Phone 8، من يهتمون بعمر البطارية الطويل سيكونون أيضًا سعداء بمعرفة أن البطارية زادت من 4820 مللي أمبير إلى 5400 مللي أمبير هذا العام.للأسف، ليس كل شيء مثاليًا، يتخلى OnePlus 12 عن حماية IP68 لصالح حماية IP65، مما يعني أنه آمن من نفاثات المياه من جميع الجوانب، لم يتبنى OnePlus أيضًا الذكاء الاصطناعي بالطريقة التي اعتمدها صانعو الهواتف الذكية الآخرون، على الرغم من أن بعض ذلك يمكن معالجته في تحديثات البرامج المستقبلية.-سعر هاتف OnePlus 12 في السوق المصري حوالي 20990 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المصرية المختلفة من خلال موقع ياقوطة.Asus Zenfone 11 Ultraيعد Asus Zenfone 11 Ultra مختلفًا تمامًا عن Zenfone 10، إنه أكبر من أي وقت مضى بشاشته الكبيرة بحجم 6.78 بوصة وهناك العديد من التحسينات الأخرى، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC، هناك الكثير من التشابه بين هاتف ROG Phone 8 وهذا النموذج الجديد، على الرغم من وجود تركيز أقل على الألعاب وتصميم زجاجي تقليدي، تغيير كبير آخر هو عمر البطارية، الذي يقفز من 4300m مللي إلى 5500 مللي، هذا أكبر حتى من OnePlus 12، مما يجعله خيارًا رائعًا آخر لمن يهتمون بالألعاب ولكن لا يريدون هاتف ألعاب فعلي.بينما يبذل OnePlus جهدًا شبه معدوم في ميزات الذكاء الاصطناعي مع OnePlus 12، يقف Asus في مكان ما في المنتصف، هناك تحويل النصوص بالذكاء الاصطناعي لتحويل تسجيلات الصوت إلى نص، والترجمة الفورية للمكالمات، وميزات أخرى مثل إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. ليس فقط دفعًا أكبر نحو الذكاء الاصطناعي، بل يشمل Zenfone 11 Ultra أيضًا بعض التحسينات الجديدة في البرامج مثل خيارات التخصيص الجديدة.Asus ROG Phone 8يعد ROG Phone 8 خروجًا كبيرًا عن ROG Phone 7، حيث يقدم تصميمًا جديدًا بالكامل أقل عدوانية من ذي قبل، والنتيجة هي هاتف لا يزال مخصصًا للألعاب بشكل مثالي ولكن بمظهر أكثر تحفظًا يمكن أن يجذب العملاء الذين يبحثون عن شيء مختلف عن الهواتف الرائدة السائدة ولكنهم أقل تأثرًا بجماليات الألعاب التقليدية، تحت الغطاء، ستجد معالج Snapdragon 8 Gen 3 وما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، إلى جانب العديد من الترقيات الهامة الأخرى. ستحصل أيضًا على مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 لأول مرة، كنتيجة لهيكل التصميم الجديد المغلق.بينما يتمتع ROG Phone 8 بجاذبية أوسع بكثير من سابقيه، إلا أنه يتخلى أيضًا عن بعض الميزات التي كان معروفًا بها سابقًا بما في ذلك المظهر اللامع، والمراوح الأكبر والأكثر قوة، ومكبرات الصوت الأمامية المذهلة التي كانت موجودة في كل هاتف ROG سابق حتى الآن.Xiaomi 14هاتف شاومي هو واحد من أفضل الهواتف الرائدة منخفضة التكلفة يتضمن كل من Xiaomi 14 و 14 Pro معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، تجربة الكاميرا متشابهة أيضًا، على الرغم من أن Pro يحتوي على فتحة متغيرة محسنة تتراوح من f/1.42 إلى f/4.لا تقوم Xiaomi بإحداث أي موجات كبيرة مع عائلة Xiaomi 14، لا توجد ترقيات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، ولكن الحزمة بأكملها تعد خطوة قوية للأمام مقارنة بالعام الماضي، إذا كنت تبحث عن هاتف قوي دون إنفاق ثروة، فإن سلسلة Xiaomi 14 تستحق النظر.-سعر هاتف Xiaomi 14 في السوق المصري حوالي 35000 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المصرية المختلفة من خلال موقع ياقوطة.ويمكنك الوصول إلى تطبيق شهري من خلال: موقع شهري وتطبيق شهري على جوجل بلاي وتطبيق شهري على آب ستورأول وأسهل تطبيق للتقسيط في مصر، دون الحاجة لضامن أو زيارة منزلية، كل ما عليك هو تحميل تطبيق شهري من جوجل بلاي أو آب ستور، وقم بالتسجيل بصورة البطاقة فقط، واحصل على موافقة فورية، واستمتع بتقسيط آلاف من المنتجات لدى شركائنا بدون مقدم أو فوائد وبمدد سداد تصل إلى 36 شهر.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل