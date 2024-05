تعرف على أفضل الأقلام الإلكترونية المناسبة لأجهزة أندرويد

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تساعد الأقلام الإلكترونية في تسهيل إنجاز بعض المهام في أثناء استخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ومع أن جميع المهام يمكن إنجازها باستخدام أصابع اليد، فإن بعض المهام مثل: التلوين وتدوين الملاحظات يمكن إنجازها بسهولة ودقة باستخدام القلم الإلكتروني.



تتوفر العديد من الأقلام الإلكترونية المناسبة للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وبعض الأجهزة التي تعمل بنظام ChromeOS، وبعض الحواسيب التي تندرج ضمن فئة 2 في واحد، وتتفاوت هذه الأقلام بالأسعار والمواصفات.



وفيما يلي سنذكر 6 من أفضل الأقلام الإلكترونية المناسبة لأجهزة أندرويد:

1- قلم Penoval USI 2.0 Stylus Pen:يعمل Penoval USI 2.0 Stylus Pen بنحو مثالي مع أي جهاز لوحي متوافق مع معيار USI 2.0 ومجموعة من حواسيب كروم بوك. ويمنحك التحكم الكامل في طريقة الكتابة، ويأتي هذا القلم مع طرف قابل للاستبدال ويمكن شحنه عبر كابل من نوع USB-C، ويمتاز بعمر بطارية يصل إلى 90 ساعة. ويمكن لقلم Penoval أن يرتبط بالجهة الجانبية من جهازك اللوحي مغناطيسيًا.يُباع قلم Penoval USI 2.0 Stylus Pen بسعر قدره 59 دولارًا.2- قلم Remarkable 2 Pen With Eraser:يُعدّ قلم Remarkable 2 Pen With Eraser خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد قلمًا إلكترونيًا يعمل مع الكثير من الأجهزة، ويضم ممحاة رقمية تُسهل إجراء التعديلات. ويعمل هذا القلم الإلكتروني مع أجهزة Remarkable، وأجهزة Wacom، والأجهزة التي تدعم قلم سامسونج S Pen وأجهزة Kindle Scribe.تُحسّن الممحاة الرقمية الموجودة في الجهة العلوية من هذا القلم تجربة الاستخدام وتُسهّل إجراء التعديلات، وأما الزر الجانبي فيمكنه تفعيل مزية Air Command على أجهزة سامسونج؛ مما يساعد في إجراء بعض المهام دون لمس القلم لشاشة الجهاز.يُباع قلم Remarkable 2 Pen With Eraser بسعر قدره 39 دولارًا.3- قلم Lenovo USI Pen2:يستخدم قلم لينوفو USI Pen 2 تقنية Finer Tip من لينوفو التي تتيح لك التحكم الدقيق في الكتابة والرسم باستخدام هذا القلم، ويمتاز قلم لينوفو USI Pen 2 بقدرته على اكتشاف ما يصل إلى 4096 مستوى من الضغط وهو مريح للاستخدام مدة طويلة.يأتي هذا القلم مع بطارية من نوع AAAA يمكن استبدالها بسهولة عند الحاجة، ولا يحتاج إلى الشحن.يُباع قلم لينوفو USI Pen 2 بسعر قدره 20 دولارًا.4- قلم Adonit Dash 4:يعمل قلم Adonit Dash 4 مع جميع الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، ويأتي مع طرف رفيع يُسهل التحكم في طريقة الكتابة والرسم، ويدعم خاصية رفض راحة اليد؛ مما يمنع أي إدخالات ناتجة عن تلامس راحة يدك مع شاشة الجهاز في أثناء استخدام القلم.يأتي هذا القلم مع بطارية قابلة لإعادة الشحن ويمكن شحنها عبر كابل USB-C، وعند شحنها لمدة قدرها ساعة واحدة يمكنك استخدام القلم لمدة تصل إلى 15 ساعة.يُباع قلم Adonit Dash 4 بسعر قدره 58 دولارًا.5- أقلام Meko 2-pack 2-in-1:تتوافق مجموعة Meko 2-pack مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة التي تضم شاشات تعمل باللمس، وتشتمل هذه المجموعة على قلمين، يمتاز كل منهما بطرف دائري للرسم الدقيق وتدوين الملاحظات وطرف آخر من الألياف مناسب لمهام التنقل بين التطبيقات وتصفح الويب.تُباع أقلام Meko 2-pack 2-in-1 بسعر قدره 10 دولارات.6- قلم سامسونج Galaxy S Pen Pro:يدعم قلم S Pen Pro من سامسونج مجموعة واسعة من هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية، وبعض الحواسيب المحمولة الخاصة بالشركة.يمكنك شحن هذا القلم عبر كابل من نوع USB-C، ويمتاز بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل لمدة قدرها 16 يومًا. وفي حال فقدان القلم أو نسيان مكانه يمكنك تحديد موقعه عبر تطبيق SmartThings من سامسونج.يُباع قلم سامسونج Galaxy S Pen Pro بسعر قدره 100 دولار.