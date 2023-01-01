تعرف على أغلى التحف في العالم.. بينهم مزهرية بـ80 مليون دولار | صور

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أذهلت التحف القديمة كثير من المؤرخين والأشخاص الذين يفضلون شراء هذه التحف بملايين الدولارات، وفي هذا السياق نقدم لكم قائمة بأغلى التحف التي تم بيعها، وذلك بحسب موقع تايمز أو إنديا.



مزهرية بينر من عهد أسرة تشينج



وهي قطعة صينية من الخزف تعود إلى القرن الثامن عشر، وحصلت على الرقم القياسي لأغلى قطعة أثرية بيعت على الإطلاق، تم اكتشاف هذه المزهرية المزينة بتصميمات زهرية معقدة وألوان نابضة بالحياة في منزل متواضع في بينر بلندن، وبيعت بمبلغ مذهل قدره 80.2 مليون دولار في مزاد عام 2010، إن الحرفية الاستثنائية للمزهرية وأهميتها التاريخية، التي يعود تاريخها إلى سلالة تشينج، تجعلها من الممتلكات الثمينة لهواة جمع التحف.

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