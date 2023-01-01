تعرف على أغرب أنواع القطط في العالم..ليكوي الأبرز..



أغرب أنواع القطط أغرب أنواع القطط

القطط من الحيوانات الأليفة التي يفضل تربيتها في المنزل، وهناك سلالات كثير من القطط، حيث أنه هناك أكثر من 100 سلاله للقطط حول العالم، نقدم لك منهم أغرب 10 سلالات من القطط حول العالم، بحسب موقع pethelpful.



ليكوي



يأتي في المرتبة الأولى ليكوي، حصل ليكوي على مظهره من طفرة تحدث بشكل طبيعي من حيوان محلي قصير الشعر يعيش في مستعمرة وحشية، وكانت النتيجة قطة عديمة الشعر جزئيًا تشبه المستذئب، حتى الاسم هو عبارة عن مباراة فاصلة للكلمة اليونانية "Lycos" التي تعني الذئب.

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2. خاو مانيخاو ماني، والتي تعني "الجوهرة البيضاء" باللغة التايلاندية، هي واحدة من أندر سلالات القطط في العالم، في تايلاند القديمة، كان يُعتقد أن خاو ماني ذو العين الغريبة يجلب الحظ السعيد وكان يُعتقد أن عيناه تتمتعان بقوى غامضة، على الرغم من أن عيونهم تأتي بألوان مختلفة، إلا أن تركيبة العيون الغريبة هي الأكثر طلبًا، الجزء الأكثر روعة في هذه السلالة هو أنها طبيعية وليست نتيجة تربية انتقائية.3. مانشكينيتميز قط مانشكين، أو يشار إليه أحيانًا باسم قط السجق، بأرجله القصيرة بشكل كوميدي، لقد اكتسبت السلالة شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم، حتى أن بعض المربين بدأوا في تهجين Munchkins مع الطيات الاسكتلندية مما أدى إلى ظهور ظروف صحية سيئة، يشتري العديد من الأشخاص قططًا تبدو صحية ولكن سرعان ما يبدأون في رؤية المشكلات الصحية الخطيرة المرتبطة بالتربية الانتقائية.4. كورنيش ريكستمتلك معظم القطط ثلاثة أنواع من الفراء تشكل معطفها بالكامل: الفراء الخارجي أو "شعر الحراسة"، وهي طبقة وسطى تسمى "شعر العون"؛ والشعر السفلي أو المعطف السفلي، وهو ناعم جدًا ويبلغ طوله حوالي 1 سم، لا يمتلك كورنيش ريكس سوى طبقة تحتية ناعمة مجعدة، حتى أنها غريبة، ومن الخصائص الأخرى لكورنيش ريكس أذنيه الكبيرتين ورأسه على شكل بيضة، هذه قطة غريبة المظهر وفريدة من نوعها.5. دونسكويإن دونسكوي هي سلالة خالية من الشعر، نشأ الدونسكوي من روسيا السوفيتية (بدأ يرى اتجاهًا مع القطط الخالية من الشعر..) عندما أنقذت امرأة قطة صغيرة تعرضت للإيذاء من قبل صبيين، أصبحت القطة، التي كانت تسمى آنذاك فارفارا، القطة التأسيسية التي ولدت منها السلالة، إنها بالتأكيد بعض من أغرب القطط مظهرًا.6. الطية الاسكتلنديةالطيات الاسكتلندية هي في الأصل من اسكتلندا وتم تربيتها لأول مرة في الستينيات، يشتهرون بآذانهم التي تنحني للأمام وتمنحهم مظهرًا لطيفًا يشبه البومة، يحدث هذا بسبب تشوه في الغضروف غير قادر على دعم الأذنين ورفعها.اقرأ أيضا|لا تحب رائحتها.. 4 نباتات لإبعاد القطط عن الحديقةهذه الطفرات الجينية، التي تؤثر على جميع الغضاريف في الجسم، يمكن أن تتطور إلى أمراض غير قابلة للشفاء ومؤلمة مثل التهاب المفاصل، توقف سجل القطط الأصيل في المملكة المتحدة، والمعروف باسم مجلس إدارة Cat Fancy (GCCF)، عن تسجيل الطيات الاسكتلندية بسبب مخاوف بشأن المشكلات الصحية للسلالة.7. بيتربالدبيتربالد من روسيا وكان يُطلق عليهم في الأصل اسم "دون أبو الهول" على اسم المدينة التي ولد فيها أول بيتربالد، "روستوف أون دون"، في حين أن واحدة من كل أربع قطط من قطط Peterbald x Peterbald تولد بدون شعر، فإن رفاقها يولدون بشعر.يحتفظ البعض بفرائهم والبعض الآخر يفقده، ولا تزال العوامل الوراثية وراء حدوث ذلك غير مفهومة تمامًا حتى اليوم، القطط التي تمكنت من الاحتفاظ بمعاطفها لديها فراء مخملي قصير للغاية، يوصف Peterbalds بأنهم أنيقون وذكيون وعاطفون بقوة.8. مينسكينمينسكين هي سلالة جديدة نسبيًا من القطط تم إنشاؤها عن طريق عبور قطة Sphinx و Munchkin، توصف بأنها قطة بلا شعر مع وجود نقاط فراء محتملة، وهي الفراء الموجود على الذيل والساقين والأذنين والأنف والوجه.بسبب أرجلهم القصيرة، يمكن أن يعاني سكان مينسكين من حالة تعرف باسم اللوردوس، هذه حالة تؤدي إلى انخفاض العمود الفقري والضغط على الأعضاء الداخلية مثل القلب والقصبة الهوائية والرئتين، وهذا يمكن أن يكون قاتلاً مع نمو الأعضاء، يبدو من القسوة الاستمرار في تربية الحيوانات للحصول على مظهر يمكن أن يقتل حرفيًا.9. لابيرميمكن إرجاع هذه السلالة إلى قطة صغيرة من ولاية أوريغون ولدت في عام 1982، يبدو أن القطة الصغيرة، المسماة "مجعد"، ولدت بدون شعر ولم تطور شعرها إلا بعد ثمانية أسابيع، وبعد عقد من السماح بانتقال الطفرة إلى الأجيال وزيادة عدد الحالات، أدرك المالك مدى خصوصية هذه الطفرة، بعد بعض عمليات التربية الانتقائية، أدخل المالك السلالة في العرض وأطلق عليها اسم "لابيرم" والتي تعني متموجة أو متموجة.10. بيكسي بوبيشاع أن سلالة قطط بيكسي بوب هي نتيجة لتزاوج قط الوشق مع قطة الحظيرة، ومع ذلك، على الرغم من أن هذا القط يبدو بريًا، إلا أن اختبار الحمض النووي لم يظهر أي دليل علمي على صحة ذلك، من الأرجح أنه تم تربيته بشكل انتقائي ليبدو مثل البوبكات الأمريكية، غالبًا ما يصفه أصحاب هذه السلالة بأنه "يشبه الكلاب" نظرًا لحيويته وقابليته للتدريب على المقود.