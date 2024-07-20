تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين



أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار صرف العملات الأجنبية



يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 19 أغسطس 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

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وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين الموافق 19-8-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:أسعار صرف العملات الأجنبيةالدولار الأمريكي شراء 48.76 جنيه، والبيع 48.86 جنيه.اليورو شراء 53.753 جنيه، والبيع 53.9854 جنيه.الجنيه الإسترليني شراء 63.0711 جنيه، والبيع 63.3616 جنيه.الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.6068 جنيه، والبيع 35.7634 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.2042 جنيه، والبيع 7.2362 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي شراء 4.5581 جنيه، والبيع 4.5862 جنيه.الكرونا السويدية شراء 4.6682 جنيه، والبيع 4.6924 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 56.1945 جنيه، والبيع 56.7019 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 32.9348 جنيه، والبيع 33.6525 جنيه.الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 32.4985 جنيه، والبيع 32.7069 جنيه.أسعار صرف العملات العربيةوننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 19 أغسطس 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 19-8-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:سعر صرف العملات العربية اليومسجّل الدينار الكويتي للشراء 158.9568 جنيه و 159.9031 جنيه للبيع.وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 12.9683 جنيه و 13.0272 جنيه للبيع.أسعار صرف العملات العربية اليومسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.2626 جنيه و 13.3028 جنيه للبيع.وسجل الدينار البحريني للشراء 128.0025 جنيه و 129.6228 جنيه للبيع.و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 125.3954 جنيه و 126.9124 جنيه للبيع.أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصريسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.3756 جنيه و 13.3955 جنيه للبيع.وسجل الدينار الأردني للشراء 68.2674 جنيه و 69.0113 جنيه للبيع.