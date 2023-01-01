تعرف على أسعار شيفروليه الدبابة بعد طرح موديل 2025 ..

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شهدت السيارة شيفروليه الدبابة زيادة سعرية قدرها 5 الاف جنيه فقط، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة بالسوق المصري، بعد طرح موديلات 2025 للمرة الأولى محليًا، وتقدم السيارة عبر 5 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و12 ألف جنيه.



زودت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025 بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ومتصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة قدرها 79 حصانا و176 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.



وزودت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025 بعدد من التجهيزات باختلاف الفئات ومنها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي راديو، فرامل ABS مانعة للانغلاق، جنوط معدنية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مصابيح حادة المظهر.

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ابعاد شيفروليه الدبابة موديل 2025الطول الكلي للسيارة 5340 مم.عرض السيارة الكلي 1775 مم.ارتفاع السيارة 1690 مم.طول الصندوق 2300 مم.عرض الصندوق 1700 مم.ارتفاع الصندوق 380 سم.الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة في مصر بعد طرح موديل 2025الفئة الأولى Floor موديل 2025 بسعر 1,012,000 جنيه.الفئة الثانية Box بدون تكيف موديل 2025 بسعر 1,015,000 جنيه.الفئة الثالثة Box اكسسوار بدون تكيف موديل 2025 بسعر 1,022,000 جنيه.الفئة الرابعة مكيفة موديل 2025 بسعر 1,099,000 جنيه.الفئة الخامسة اكسسوار مكيفة موديل 2025 بسعر 1,106,000 جنيه.