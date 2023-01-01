تعرف على أسعار شيفروليه الدبابة بعد طرح موديل 2025 ..

شهدت السيارة شيفروليه الدبابة زيادة سعرية قدرها 5 الاف جنيه فقط، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة بالسوق المصري، بعد طرح موديلات 2025 للمرة الأولى محليًا، وتقدم السيارة عبر 5 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و12 ألف جنيه.
زودت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025 بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ومتصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة قدرها 79 حصانا و176 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
وزودت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2025 بعدد من التجهيزات باختلاف الفئات ومنها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي راديو، فرامل ABS مانعة للانغلاق، جنوط معدنية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مصابيح حادة المظهر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!