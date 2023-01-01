تعرف على أسعار سياره نيسان صني 2025 بعد تقديمها في مصر



نيسان صني 2025 نيسان صني 2025

تعتبر صني واحدة من أهم السيارات التي تقدمها نيسان في السوق المصري، والتي يتواجد منها حاليا موديل 2025 المجمع محليا، والذي أعلن الوكيل مؤخرا وبشكل رسمي عن أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بناقل يدوي بسعر 695 ألف و400 جنيه.



- فئة أولى بناقل أوتوماتيكي بسعر 726 ألف و500 جنيه.

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- فئة ثانية أوتوماتيك بسعر 747 ألف جنيه.- فئة ثالثة أوتوماتيك بسعر 761 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل الآتي:فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية أمامية.- نظام مانع لسرقة السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مشغل أسطوانات.- بلوتوث.- مصابيح أمامية هالوجين ومصابيح LED خلفية.- نظام تحكم ديناميكي بثبات السيارة VDC.- تكييف يدوي بفتحات تكييف خلفية.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مفتاح ذكي.- حامل أمامي وحلفي للأكواب.- مرايات جانبية كهربائية.فئة ثانية:التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة 7 بوصة وسطية.- سبويلر خلفي.- زجاج خلفي داكن.فئة ثالثة:التجهيزات السابقة مضاف إليها:- سنسور خلفي.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية بخاصية الطي الكهربائي.- واي فاي.- ذاكرة فلاش 16 جيجا بايت لتخزين الأفلام والأغاني.