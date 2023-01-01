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تعرف على أسعار سياره نيسان سنترا 2025 بعد زيادتها في مصر

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صورة الخبر: سنترا 2025
سنترا 2025

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديم زيادة سعرية جديدة على موديل 2025 من سيارتها سنترا (الموديل العادي وموديل بريميوم)، حيث تبين استمرار غياب الفئة الأولى من الموديل العادي وأيضا موديل بريميوم من سنترا 2025 عن السوق المحلي، وذكر الوكيل أسعار هذا الموديل كالتالي بعد تغييرها:

- فئة أولى Base (غير متاحة).

- فئة ثانية Upper بسعر 999 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).
- فئة ثالثة بريميوم (غير متاحة).

- فئة رابعة بريميوم بمرايات بخاصية الطي بسعر 1 مليون و99 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.

المصدر: التوكيل

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