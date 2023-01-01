تعرف على أسعار سياره شانجان UNI-T بعد تخفيضها في السوق المصري



شانجان UNI-T شانجان UNI-T

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو عدة سيارات من شانجان في السوق المحلي، لكن تعتبر أحدثهم سيارة شانجان UNI-T موديل 2024، والتي تقدم محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أحدث أسعار لهم كالتالي تقديم تخفيض رسمي على هذا الموديل:



- فئة أولى بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه (بعد تخفيض 30 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر 1 مليون و520 ألف جنيه (بعد تخفيض 10 آلاف جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و625 ألف جنيه (بعد تخفيض 15 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 177 حصان وعزم 300 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- نظام مراقبة النقاط العمياء للسائق.- نظام تحذير عند فتح الأبواب.- تحكم ذكي في الإضاءة العالية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 20 بوصة.- مقابض أبواب خارجية خفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.- فتحات عوادم مزدوجة.- نظام للتوقف التلقائي عند الطواريء.- جهاز تحذير من الإصطدامات الأمامية.- نظام لتحضير السائق عند خروج السيارة من حارتها.