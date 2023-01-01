تعرف على أسعار سياره شانجان UNI-T بعد تخفيضها في السوق المصري

شانجان UNI-T
باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو عدة سيارات من شانجان في السوق المحلي، لكن تعتبر أحدثهم سيارة شانجان UNI-T موديل 2024، والتي تقدم محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أحدث أسعار لهم كالتالي تقديم تخفيض رسمي على هذا الموديل:
- فئة أولى بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه (بعد تخفيض 30 ألف جنيه).
- فئة ثانية بسعر 1 مليون و520 ألف جنيه (بعد تخفيض 10 آلاف جنيه).
- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و625 ألف جنيه (بعد تخفيض 15 ألف جنيه).
جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 177 حصان وعزم 300 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.
وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:
- نظام مراقبة النقاط العمياء للسائق.
- نظام تحذير عند فتح الأبواب.
- تحكم ذكي في الإضاءة العالية.
- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 20 بوصة.
- مقابض أبواب خارجية خفية.
- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.
- فتحات عوادم مزدوجة.
- نظام للتوقف التلقائي عند الطواريء.
- جهاز تحذير من الإصطدامات الأمامية.
- نظام لتحضير السائق عند خروج السيارة من حارتها.
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