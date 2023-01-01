تعرف على أسعار سياره شانجان UNI-T بعد تخفيضها في السوق المصري

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شانجان UNI-T

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو عدة سيارات من شانجان في السوق المحلي، لكن تعتبر أحدثهم سيارة شانجان UNI-T موديل 2024، والتي تقدم محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أحدث أسعار لهم كالتالي تقديم تخفيض رسمي على هذا الموديل:

- فئة أولى بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه (بعد تخفيض 30 ألف جنيه).

- فئة ثانية بسعر 1 مليون و520 ألف جنيه (بعد تخفيض 10 آلاف جنيه).

- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و625 ألف جنيه (بعد تخفيض 15 ألف جنيه).

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 177 حصان وعزم 300 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:

- نظام مراقبة النقاط العمياء للسائق.
- نظام تحذير عند فتح الأبواب.

- تحكم ذكي في الإضاءة العالية.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 20 بوصة.

- مقابض أبواب خارجية خفية.

- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.

- فتحات عوادم مزدوجة.

- نظام للتوقف التلقائي عند الطواريء.

- جهاز تحذير من الإصطدامات الأمامية.

- نظام لتحضير السائق عند خروج السيارة من حارتها.

المصدر: التوكيل

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